Un famoso pastor evangelista antivacunas murió de Covid-19: "Ataque espiritual del enemigo"

Marcus Lamb, un reconocido ministro evangelista y dueño de un conservador multimedios de Estados Unidos, murió de Covid-19 tras haberse manifestado en contra de las vacunas y las restricciones desde el inicio del brote de coronavirus, incluso llegando a promover el uso de hidroxicloroquina.

"Con gran pesar anunciamos que Marcus Lamb, presidente y fundador de 'Daystar Television Network', partió para estar con 'el Señor' esta mañana (...) La familia pide que se respete su privacidad mientras lloran esta difícil pérdida", publicó el medio cristiano en Twitter en relación a la muerte de su líder, que permanecía internado en un centro médico a causa de un grave cuadro de Covid-19.

Lamb, de 64 años, fundó la red de televisión cristiana Daystar Television Network en 1997. Desde allí se dedicó a predicar la palabra ante sus numerosos fieles hasta el 23 de noviembre pasado, cuando fue reemplazado por su hijo Johnatan en la conducción del programa debido a su hospitalización. "Es un ataque espiritual del enemigo", señaló el hijo de Lamb respecto al estado de salud del pastor antivacunas.

It’s with a heavy heart we announce that Marcus Lamb, president and founder of Daystar Television Network, went home to be with the Lord this morning. The family asks that their privacy be respected as they grieve this difficult loss. Please continue to lift them up in prayer. pic.twitter.com/EVujL8zotG