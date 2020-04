Este miércoles 15 de abril se cumplieron 43 días desde la confirmación del caso cero de Covid-19 en Argentina. Durante esa jornada se diagnosticaron otros 128 contagios de coronavirus, lo que llevaron el total a 2.571 infectados. Un dato relevante fue que se registró el primer positivo en la provincia de Chubut, por lo que ahora son solo dos distritos los que continúan sin ningún enfermo por la pandemia.

De todos los casos registrados hasta este miércoles, 840 (32,8%) son importados, 903 (35,3%) son contactos estrechos de casos confirmados, 425 (16,6%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Además, se registraron siete muertes en las últimas 24 horas. Cinco mujeres: una de 53 años residente de la provincia de Buenos Aires; una de 67, de Córdoba; dos vivían en Capital Federal, de 80 y 94 años; y otra se encontraba en la provincia de La Rioja de 79 años y dos hombres: de 57 y 70 años residentes en la capital. Hasta ahora, la cantidad de personas fallecidas asciende a 112.

La situación del COVID-19 en la Argentina:

El nuevo informe diario del programa de comunicación conjunta establecido entre el prestigioso Instituto de Investigaciones Epidemiológicas (IIE) y Editorial Perfil al igual que en los anteriores hasta la fecha se confirma que por ahora "los casos reportados se encuentran dentro de los esperados".

Asimismo, en el informe del IIE se analizó la evolución de la ocupación de camas de terapia intensiva. Al ver los datos, se observa que las mismas se incrementan en aproximadamente un 0,9% promedio con un factor de crecimiento en los últimos 20 días de 3.1 veces, mientras que el de fallecidos tiene un promedio de incremento del 0,13% con una suba total de 4,8.

"Esto parecería mostrar que existen pacientes que están con un elevado número de días / cama promedio, ya que no acompaña el crecimiento de necesidad de camas de terapia al crecimiento de la mortalidad", se sostiene.

Con respecto a esta cuestión, el epidemiólogo Roberto Chuit, director ejecutivo del IIE, consignó que no hay una relación directa entre las camas de terapia intensiva y la mortalidad: "El número de personas que requieren camas en los últimos veinte días, si bien aumenta, son menos que los que fallecen".

"Deberían tener un crecimiento paralelo y casi mayor el de las personas que necesitan terapia intensiva que el de los decesos. Sin embargo, en la actualidad hay más fallecidos porque la gente que está ocupando camas por mucho tiempo, están teniendo de 16 a 20 días promedio de internación. Y son esas personas las que mueren. Mientras que la necesidad de internación no crece de la misma manera por el número de infectados que tenemos. Es decir, que las personas que necesitan de terapia intensiva disminuyeron en los últimos 20 días", precisó Chuit.

El análisis de Chuit

—Expertos indican ahora que el pico se corrió a junio por como avanza la epidemia. ¿Esto es así o si se mantienen las medidas establecidas se podría evitar ese pico?

—Todo el mundo habla del pico, que se entiende como que va a haber un crecimiento exponencial, pero en realidad nosotros nos referimos a una meseta. Es decir, que van a seguir ocurriendo casos pero si las medidas siguen siendo adecuadas no se va a producir, sino que van a seguir existiendo casos y aumentando sin que el aumento sea exponencial, sino un número de casos estable, que podrá estar alrededor de 100 y 200 diarios durante todo el período que esté circulando este virus y no un incremento de 800, 1200, 1600 en 24 horas como les pasa a otros países como Brasil. Que se lleguen a juntar en julio 30 mil casos no quiere decir que el pico se produce entonces, eso va a depender de los contagios diarios. Si nos seguimos manteniendo no será un pico sino una ocurrencia de casos acumulativos.

— ¿Cómo se va a poder saber si se va a producir un pico o no?

—Si se hace un manejo epidemiológico y un seguimiento geográfico y por regiones específicas uno realiza intervenciones dirigidas y puede ir controlando lo que es la distribución de este virus para que no se dispare. El sistema de vigilancia epidemiológica tiene que estar atento, cosa que cuando empiece a ocurrir una acumulación de casos volver a establecer acciones más estrictas. Por eso se dice que si se hacen las acciones adecuadas y que corresponden en tiempo y en forma no va a haber un pico, sino una meseta y una distribución de casos a lo largo del tiempo que dure la epidemia.

