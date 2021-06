La carta del director del fondo Covax a la ministra Vizzotti donde aclara sus dichos sobre Pfizer

El director del fondo COVAX en América Latina, Santiago Cornejo, le envió una carta a la ministra de Salud Carla Vizzotti, donde aclara palabras suyas realizadas por Zoom donde manifestó que el gobierno nacional rechazó las vacunas de Pfizer ofrecidas por el mismo fondo.

En el texto, que la ministra leyó durante la conferencia de prensa de este martes 2 de junio, Cornejo sostuvo que "El propósito de la reunión de ayer era describir el mecanismo COVAX y nuestra propuesta multilateral; por lo tanto cuando respondí a una pregunta sobre la Argentina lo hice rápidamente y no entre en detalle porque no era el propósito de la reunión.

"En mi respuesta utilice la traducción de los términos en nuestro acuerdo legal con los países (que llamamos “Opt-in/Opt-out Windows”) y la traducción de este término se está interpretando tan solo como una cuestión de interés de parte del gobierno con la vacuna cuando no es así", comenzó argumentando el director del Fondo en América Latina sobre la letra chica que estuvo sobre la mesa de negociación.

Sobre el revuelo que se armó a nivel mediático por sus declaraciones, sostuvo que "Estamos subiendo un comunicado en nuestra página web aclarando que la Argentina tenía interés de recibir la vacuna de Pfizer a través del mecanismo COVAX pero como no acordó con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante no pudo continuar con la ventana de COVAX".

Carla Vizzotti: "Es absolutamente falso que Argentina haya rechazado una vacuna"

Más adelante, Cornejo detalla: "Como el propósito de la reunión no era hablar sobre Argentina no entre en el detalle de esta transacción, que bien sabes que son muy complejas. En mi presentación tampoco resalte el compromiso de la Argentina con COVAX y que la Argentina no solo ha cumplido con todos nuestros requisitos sino también que tu equipo trabaja conjuntamente con nosotros para ayudarnos a mejorar nuestra respuesta multilateral".

Covax dice que el gobierno rechazó las dosis de Pfizer que ofrecieron a Argentina

Luego, se explaya diciendo que en plena crisis pandémica lo que se necesita es estar "juntos" y "más unidos que nunca". "En estos momento de crisis necesitamos trabajar todos juntos y tenemos que estar mas unidos que nunca. Justamente el mensaje de mi presentación y COVAX fue la necesidad de trabajar todos juntos porque es la única manera en la que vamos a derrotar esta pandemia", aseveró el director.

Sorprendido por la circulación de sus declaraciones en los medios locales, Cornejo lamentó el foco que se tomó sobre sus palabras. "Fue una gran sorpresa la repercusión de mis dichos y no pude responder antes porque ocurrió en mi madrugada. Lamento el foco que se está haciendo de mis comentarios en un encuentro privado sobre el mecanismo COVAX y continuamos trabajando conjuntamente para que la Argentina y el mundo entero reciba vacunas de COVID", concluyó.