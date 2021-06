Covax dice que el gobierno rechazó las dosis de Pfizer que ofrecieron a Argentina

Santiago Cornejo, director del Fondo Covax para América Latina, precisó este martes que el gobierno nacional rechazó las vacunas de Pfizer ofrecidas por el mismo fondo.

Sus declaraciones, en el marco de una charla brindada para el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, surgieron de una pregunta realizada por la diputada nacional por la UCR, Claudia Najul, quien solicitó mayores detalles sobre el vínculo entre Argentina y el mecanismo liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En primero lugar, Cornejo aclaró que Argentina es un país que se autofinancia en la obtención de vacunas y que "optó por elegir un modelo de compra opcional". "Antes de firmarse un acuerdo, se consulta al país si quiere ser agregado en la demanda", explicó.

"Si el país dice que no, no van a recibir menos dosis de nosotros. Si no que no van a recibir de ese candidato", precisó a continuación para luego concluir: "En el caso de Pfizer, nos han dicho que no".

“Es un escándalo con todas las letras", opinó Najul en Twitter.

"Ya lo era desde el punto de vista estratégico, cuando el exministro González García rechazó acceder a vacunas vía COVAX para inmunizar a 18 millones de personas. Ahora también desde el lado humano: había vacunas y dijeron que no las querían”, expresó.

En una sesión académica del Grupo Joven de @CARIconsejo le pregunté a Santiago Cornejo (Director de COVAX para A. Latina) detalles del vínculo de Argentina con ese mecanismo para acceder a vacunas.

Saben qué me dijo? Que el Gobierno RECHAZÓ las dosis de Pfizer vía COVAX.Miren👇🏻 pic.twitter.com/bgFrTUPTvT — Claudia Najul (@ClauNaj) June 1, 2021

“Estamos hablando de un gesto de absoluta inmoralidad, de la ausencia total de empatía con la gente que está sufriendo, de un capricho injustificable. La situación epidemiológica sería otra si se hubieran aplicado las vacunas que rechazaron", finalizó la diputada.

Según explicó Luis Petri, diputado Juntos por el Cambio, "el representante [de Covax] habla de dos formas de contratación, compra comprometida y compra opcional: Argentina fue por la compra opcional y rechazó dosis de Pfizer". "No se entiende esto porque la ANMAT autorizó el uso de la vacuna Pfizer. La Argentina cuenta con solo 3 de las 13 vacunas' 'En vez de buscar de ellas, Carla Vizzotti va a Cuba a ver una vacuna que no llegó a la fase 3".

"No se entienden las razones por las cuales se rechazan las vacunas de Pfizer. En Santa Cruz, un senador chileno ofreció vacunas y estaban dosis de Pfizer, aprobadas por la ANMAT", dijo Petri en declaraciones a LN+. "Por eso es necesario que haya una comisión investigadora para saber por qué las negociaciones quedaran truncas. Cuando se sancionó la Ley de Vacunas, se aprobó un artículo que confiere confidencialidad no solo a la fórmula de la vacuna sino también en negociaciones. No hacemos la comisión bicameral porque el Senado está dominado por el oficialismo".



"¡Exigimos explicaciones en el Congreso!"

Najul no sería la única congresista en hacer su correspondiente descargo en redes sociales. Mario Negri, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical y el interbloque Juntos por el Cambio, cuestionó también la decisión del gobierno frente a Covax.

"Primero el Gobierno decidió comprar vacunas al fondo global COVAX sólo para el 10% de la población, cuando pudo hacerlo para el 50%", remarcó Negri de la misma manera que lo había hecho anteriormente su par legislativa.

Primero el Gobierno decidió comprar vacunas al fondo global Covax sólo para el 10% de la población, cuando pudo hacerlo para el 50%. Ahora nos enteramos que rechazó que las vacunas sean de Pfizer. ¿Qué animadversión tiene el Gob con Pfizer? ¡Exigimos explicaciones en el Congreso! https://t.co/5Xe0MmqYQu — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) June 2, 2021

"Ahora nos enteramos que rechazó que las vacunas sean de Pfizer. "¿Qué animadversión tiene el Gob con Pfizer?"¡Exigimos explicaciones en el Congreso!", concluyó el diputado nacional por la provincia de Córdoba.

JFG / DS