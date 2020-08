Léxico de la pandemia: la libertad en cuarentena

¿De qué modos la libertad se ve afectada por la pandemia y por sus consecuencias? Si, por una parte, los gobiernos han impuesto restricciones -al movimiento, a las reuniones, incluso al trabajo- por otra son el miedo, o la prudencia, o la responsabilidad las emociones y actitudes que también tienen un efecto sobre nuestros grados de libertad.

“La libertad, dice el historiador Gabriel Entin en esta entrada del Léxico de la pandemia- adquiere una centralidad en los vocabularios políticos, de una manera explícita o de una manera implícita.” Ello, porque una de las primeras reacciones frente a la pandemia implica una restricción a la libertad de movimientos. Pero no en todos lados las respuestas gubernamentales ante un virus cuya velocidad de circulación lo convierte en una temible amenaza fue la misma.

Entin identifica tres modelos de decisión: el confinamiento estricto, la cuarentena, tal como se ha conocido en algunos países de Europa y de América Latina; por otro lado una solución intermedia, que apunta a controlar el virus sin un confinamiento riguroso, sino apoyado más bien el doble juego de la responsabilidad individual y de la capacidad estatal de testeo y seguimiento, según se ha visto principalmente en algunos países asiáticos; y por último, las decisiones de países como Estados Unidos, Gran Bretaña o Brasil, que en un principio decidieron no limitar la libertad de movimiento o los contactos sociales para no afectar la actividad económica.

En esta nueva entrega del Léxico de la Pandemia, un proyecto realizado con el apoyo de la Fundación Medifé y publicado por Perfil, Entin, profesor de la Universidad de San Martín e investigador del Conicet, analiza esas respuestas gubernamentales ante un factor de miedo en relación con las tradiciones filosóficas e históricas de la libertad.

Y observa de qué modo el particular modo de restricción de la libertad que consiste en “quedarse en casa” por imposición gubernamental significa ante todo una escisión respecto de lo político: “Desde los griegos en adelante, afirma, lo político pasa por la ciudad. La casa no implica relaciones políticas sino familiares. Así, el confinamiento impacta no solo sobre la libertad sino sobre la vida política en su conjunto.”