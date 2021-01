El toque de queda sanitario para frenar el aumento de casos de coronavirus se aproxima a ser una realidad, al menos en la provincia de Buenos Aires. El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró que en el Gobierno "estamos preocupados por el aumento de casos" y reconoció que "retrocedimos más de dos meses en las últimas tres semanas".

A la espera de a mediados de semana tener una visión del escenario en el que "estamos parados", el viceministro de Salud confirmó que podría haber un toque de queda sanitario: "No descartamos tener horarios del día en los cuales no se podrán realizar actividades ni públicas ni privadas: no queremos que las playas en ningún horario tengan la concentración que se vio", dijo el funcionario tras las imágenes que se difundieron este fin de semana de numerosos balnearios bonaerenses.

Al ser entrevistado por Lourdes Suazo y Eduardo Caími en el programa Las Primeras Noticias que se emite en AM 750, Nicolás Kreplak lamentó que "hay falta de cuidado y de cumplimiento de los protocolos" tras un aumento de casos desde hace tres semanas consecutivas. "Hay consenso con los intendentes de que algo hay que hacer. La dificultad es cómo se operativizan las medidas", consignó.

Con el Covid en ascenso, la Provincia analiza el toque de queda

"Se están viendo situaciones de desborde total como se observaron en el último fin de semana donde no alcanzó ni la disuasión de la Policía", recordó el funcionario del gobierno de Axel Kicillof, quien precisó que hay un 55% de ocupación de camas de terapia intensiva en la Provincia.

Si bien consideró que restricciones diurnas en la costa "no puede suceder" sí que se puede plantear cuando se va el sol. "La suspensión de circulación nocturna es una posibilidad. Si hay silencio durante las noches, una fiesta clandestina es fácilmente detectable", argumentó el funcionario.

La opinión de los asesores

La Jefa de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de La Plata e integrante del equipo de asesores en Salud de Axel Kicillof, Elisa Estenssoro, se refirió al aumento de casos y señaló que "esto es un rebrote fuerte". La facultativa advirtió que "la situación está ameritando un toque de queda sanitario" y focalizó en que "no sé si es factible una cuarentena total pero sí algo que limite la movilidad". A su entender, se debería volver a retricciones en el transporte público.

"Vi lo que pasó en la Costa y me parece terrible. Es la causa del aumento de casos", advirtió Estenssoro en diálogo con El Destape Radio. Además, la sanitaria señaló que "en la calle hay personas reunidas sin barbijo, sin respetar la distancia. Era obvio que esto iba a pasar".

"La segunda ola que esperábamos para marzo está pasando ahora. Si no lo es, estamos muy cerca", remarcó la asesora de Kicillof. Y destacó que "claramente hubo un aumento de casos graves de coronavirus. Lo que pasa en la calle se traduce en las unidades de terapia intensiva". "Vamos a tener una segunda ola antes de lo esperado y con un personal sanitario agotado", advirtió.

La segunda ola que esperábamos para marzo está pasando ahora, dijo Estenssoro

Por su parte, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, anticipó su respaldo a cualquier decisión que tome el Gobierno: "Si desde la Provincia plantean un toque de queda nocturno, lo vamos a apoyar".

En diálogo con El Destape Radio, el jefe comunal detalló que en las playas de Villa Gesell hay un cuidado de los protocolos y precisó que "prohibimos el uso de la playa durante la noche". Según sus cálculos, la localidad costera recibió 180 mil turistas en diciembre y se estima que por ahora hay 150 mil.

"Nos venimos preparando pero los casos están aumentando. Es una realidad", aseguró el intendente. Además comentó: "Tenemos un sistema para intervenir rápidamente en aglomeraciones" y "multas de 80.000 a 300.000 para los que organicen fiestas caseras".

B.D.N./FF