Con el Covid en ascenso, la Provincia analiza el toque de queda

El ascenso de los casos de Covid en el AMBA y la proliferación de fiestas clandestinas obliga al gobierno de la provincia a pensar en un toque de queda "sanitario" como opción. Algo que algunos infectólogos recomiendan fue puesto en palabras oficiales por el jefe de asesores de Salud bonaerense, Enio García.

"Podría ser una carta dentro del baraja, pero no tendría que ser la única. Habría que ver cómo hacer también con el tema de la Costa. Uno no quiere que la temporada se cancele, pero hay que tomar algunas medidas para disminuir los contagios, que vienen fuerte no solo en Mar del Plata, también el Partido de la Costa está registrando muchos casos. Va a ser una semana clave para tomar definiciones", le dijo al programa "Antes y Después", que se emite por La Once Diez.

El turismo en la Costa sin cuidados preocupa a las autoridades.

Las declaraciones van en sintonía con lo que dijo este domingo 3 de enero el presidente Alberto Fernández, que puso el foco en el descuido de los jóvenes. También se conocieron en las últimas horas desbordes en las playas de Pinamar, donde había grupos de chicos sin distancia social ni barbijo, en lo que significa un peligro para la propagación del virus. En otros países ya se usó el toque de queda como una opción para desalentar los encuentros nocturnos, sobre todo en espacios cerrados.

Enio García aclaró que precisamente la "Organización Mundial de la Salud está recomendando porque hay un análisis general de que los contagios están muy vinculados a los sectores jóvenes, que vuelven a su circuito familiar y terminan enfermando también a las personas mayores". "No hay contradicción entre economía y salud", sostuvo García, y citó al FMI y al Banco Mundial en últimos reportes.

"Son medidas antipáticas, pero no queda otra", dijo el funcionario. También, explicó que lo que se analiza es restringir la circulación nocturna, lo que no afectaría tanto la economía.

El tuit de Cristina Kirchner

La vicepresidenta Cristina Kirchner se refirió a la preocupación por el ascenso de casos al retuitear un spot que realizó la provincia de Buenos Aires para que la gente vaya a veranear con los máximos recaudos posibles para prevenir la propagación del Covid. "Sea cual sea el destino que elijas, por favor cuidate mucho", puso Cristina Kirchner en su cuenta oficial.

MC