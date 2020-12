Alberto F. descartó un toque de queda pero advirtió que las fuerzas policiales "disiparán las reuniones" si sigue el relajamiento

El presidente Alberto Fernández aseguró este jueves 31 de diciembre que diciembre "fue un mes de relajamiento" frente al coronavirus por lo que advirtió que analiza la posibilidad de instruir a las fuerzas de seguridad para que "puedan actuar para disipar las reuniones", pero descartó la implementación de un “toque de queda”.

El mandatario remarcó que el relajamiento durante este mes generó que el virus circulara "con mayor rapidez". "Tenemos la sensación que diciembre fue un mes de relajamiento, hubieron marchas y situaciones que hicieron que el virus circule con mayor rapidez", subrayó el jefe de Estado en diálogo con Radio 10.

En ese sentido advirtió que "si el relajamiento sigue", se va a "ver la manera en la que las fuerzas policiales puedan actuar para disipar las reuniones y demás".

"Gobernar en pandemia es lo mas cercano a caminar en un pantano, nunca se sabe lo que va a pasar, porque muy poco se sabe del virus", sostuvo Fernández en su balance de fin de año.

El mandatario manifestó que el Estado debió reinventarse "frente a la pandemia", a la vez que indicó: "Por eso incorporamos el IFE, el ATP, y el impuesto a la riqueza. Nos preocupaba los sectores más pobres, yo personalmente no quería que quedaran desamparados, por eso sacamos la tarjeta alimentaria".

"Incluso hemos tenido aprendizajes a lo largo de este año. Cuando se desataron los contagios en los barrios, creíamos que era el fin, pero fuimos testeando y les pedimos que se cuidaran entre ellos", señaló Fernández.

El Presidente destacó además que todo eso se logró mientras se llegaba "a un acuerdo con los acreedores". "Yo no miento, no está en mi naturaleza. Les prometí a los jubilados que no iban a pagar los medicamentos y lo cumplí. Les prometí a los argentinos la vacunación a fin de año y lo cumplí. Le prometí al país que la ley del aborto se iba a tratar y así fue, hoy tenemos ley. Me comprometí personalmente a conseguir vacunas para todos los argentinos", subrayó.

De todos modos, aclaró: "Fue un año muy difícil, nadie sabe lo que he vivido yo ni mis ministros, enfrentamos una pandemia que nos dio vuelta todo".

El mandatario remarcó que le gustaría tener al ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, en su Gobierno. "Me gustaría tenerlo a Roberto Lavagna en el Gobierno, pero él no quiere volver a la función pública, es un hombre muy calificado", consideró. Fernández dijo que tiene "una buena relación" con Lavagna, a la vez que aclaró: "Siempre tomo sus criticas, pero no necesariamente las comparto".

Además, el presidente anunció la convocatoria para enero próximo del Consejo Económico Social, encabezado por Gustavo Béliz.

Asimismo, sostuvo que el año 2020 fue muy difícil por la pandemia pero subrayó que 2021 será "un buen año". "El año que viene creo que va a ser un buen año, debemos trabajar para sacar a las personas de la pobreza, generar empleo", sostuvo.

También habló sobre el intento de intervención de Vicentin y remarcó que los privados "ahora añoran" que el Estado intervenga. "Éramos nosotros contra todo un pueblo y un sistema económico que era el campo, en el caso de Vicentin", consideró.

"Si todos nos hubiéramos puesto de acuerdo, el Estado podría haber salvado a Vicentin. Ahora añoran la posibilidad de que el Estado intervenga, pero dejaron que todo se caiga a pedazos", expresó el jefe de Estado.

En ese sentido, manifestó: "Creo que la gente va descubriendo poco a poco aquel periodismo que provoca el desaliento para con los argentinos respecto al odio que tienen con el peronismo, Cristina (Kirchner) y hacia mí".

"Cuando leo que cedí ante Cristina o que castigué a (Horacio Rodríguez) Larreta, no lo puedo creer. Tienen vocación de dividir. Deberían ir a un psiquiatra, necesitamos unirnos para llevar adelante diferentes peleas para sacar adelante al país, pero los diarios hacen lo imposible para que no suceda", concluyó.

