Covid en el AMBA: apelan a la conciencia individual pero aún no quieren hablar de restricciones

Luego de mucho tiempo, la Ciudad de Buenos Aires volvió a superar este miércoles 30 de diciembre los mil casos de coronavirus mientras la provincia bonaerense sigue subiendo y se vuelve a acercar a los 5 mil contagios diarios.

Estos datos en medio de las fiestas de fin de año y de cara a las vacaciones de verano, generan preocupación en ambos distritos y a nivel nacional, por lo que el presidente Alberto Fernández se reunió con Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta.

Un 49,61% (5.837 personas) de los infectados de hoy (11.765) corresponden a la Ciudad (1.076 de hoy y un total de 173.262) y a la Provincia de Buenos Aires (4.761 contagios hoy y un total de 680.041). La ocupación de camas de terapia intensiva en el AMBA está en 57%.

Los infectados siguen subiendo y según advirtieron fuentes del Ministerio de Salud bonaerense en diálogo con PERFIL, "el promedio de casos semanal ya está a niveles de la última semana de octubre o la primera de noviembre".

Covid: los contagios siguen en ascenso y Argentina se acerca a los 12 mil casos diarios

En ese sentido, hay "preocupación" porque el "nivel de casos es alto" y un "adelantamiento de una segunda ola sería preocupante" ya que "si bien arrancó la vacunación, para la inmunización faltan varios meses". Por ese motivo, con Nación y Ciudad "se acordó hacer un monitoreo constante más minucioso".

De todas maneras, pese al aumento de casos, aún no se quiere hablar de volver a las restricciones. "La evaluación es a diario. En la epidemiologia no hay un número certero para decidir que se cierra todo, no hay un número en el que digamos que si llegamos acá, cerramos", afirman fuentes de la cartera de Salud bonaerense.

Por su lado, en diálogo con PERFIL, fuentes del Ministerio de Salud porteño afirmaron que por el momento no se está hablando de volver a las restricciones pero que se están mirando los datos día a día para analizar las medidas a tomar: "Se observa el R, el ascenso de los casos diarios, la media semanal, el uso de camas, cómo está la circulación. Son varios datos que se miran para ver cómo se sigue".

Lo mismo observan fuentes del Ministerio de Salud de la Nación, que en diálogo con PERFIL advirtieron que "la gente no se está cuidando". "Hubo un amesetamiento de la baja de casos y ahora volvió a subir. Hacemos un llamado a la conciencia social e individual: usar barbijo, distancia social, evitar reuniones sociales, y si se hacen, que sea en espacios abiertos. Lo reforzamos siempre", afirman.

La curva de casos sigue en ascenso pero se volvieron a frenar los testeos en el Conurbano

Y sobre la posibilidad de volver atrás con las flexibilizaciones, aseguran que es una decisión que tomarán los líderes que hoy se reunieron en la residencia de Olivos. "Las decisiones las van a tomar ellos", expresan.

A diferencia de los primeros meses de la pandemia, cuando las autoridades sanitarias realizaron algunos pronósticos, unos cuantos certeros, pero otros no tanto, ahora desde la cartera que conduce Ginés González García afirman que "la situación es tan dinámica que hacer una proyección es futurología".

Por su lado, desde el Ministerio conducido por Daniel Gollán, expresan que un indicador que es "predictorio" es la línea 148 de atención telefónica para consultas sobre Covid-19. "Es un predictorio que ha funcionado bastante bien, se ve un incremento reflejado en las últimas semanas", afirman.

