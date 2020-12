Omar Sued, infectólogo del gobierno, alerta sobre aumento de casos después de Navidad

Omar Sued (MN 91262), uno de los infectólogos que asesora al Gobierno nacional sobre el coronavirus, advirtió este martes 22 de diciembre que podría haber un aumento de casos luego de las fiestas de fin de año. "Hoy hubo 8 mil casos y vamos a tener más casos todavía", expresó.

Entrevistado por TN, el especialista afirmó: "Ahora esto es mucho más peligroso que antes porque estamos cerca de Navidad y Año Nuevo. El que se infecte hoy va a contagiar a su familia en Navidad y esa familia va a contagiar a más en Año Nuevo".

"Hay un optimismo que generó la disponibilidad de vacunas y la sensación de que ya está, cuando las vacunas van a ser un elemento más pero no van a resolver todo el problemas porque no hay disponibilidad mundial en el corto plazo. Es necesario tener claro que todavía estamos en riesgo. Tenemos Covid para rato. Hoy hubo 8 mil casos, es una muestra concreta que vamos a tener más casos todavía", comentó Sued.

En cuanto al cierre de fronteras y la nueva cepa en el Reino Unido, manifestó: "Se estuvo discutiendo mucho el cierre de fronteras. El puntapié fue la situación en Inglaterra. Cuando tenés una cepa que parece que se está diseminando rápidamente y parece que tiene más transmisión, hay que tomar conductas".

Coronavirus: se registraron 8.141 nuevos casos, la cifra más alta de diciembre

"Nosotros no recibimos turistas de Inglaterra pero teníamos varios vuelos y se controlaron a esa gente para que no haya una introducción de esa mutación en Argentina. Se analizaron 500 muestras locales y no se encontró esa mutación. Estamos a tiempo de frenar la dispersión", dijo.

Y añadió: "Todavía no entendemos muy bien esta mutación y si es tan peligroso como parece. Sabemos que se transmite mucho más rápido, que en modelos animales produce una lesión pulmonar más severo pero por suerte no lo está produciendo, aunque es cierto que en Inglaterra los que se están infectando son los jóvenes y por ahí eso no está bien entendido".

"Comparado con otras mutaciones que ya vimos como la 614 que también era mucho más rápida y logró suplantar a todo el virus que se estaba diseminando y hoy es la mutación predominante en Latinoamérica. Este virus acumuló muchas mutaciones en un período corto de tiempo. Las mutaciones son en la proteína, y si siguen teniendo mutaciones en la proteína quizás perdamos eficacia en alguna vacuna, hoy la vacuna funciona", definió.

En cuanto a si se deben cerrar las fronteras con los países limítrofes, expresó: "El resto de los países de la región tiene una situación similar a la Argentina. No hay una discusión madura todavía de si realmente necesitamos cerrar Argentina a los países de Latinoamérica".

"Operación Moscú": ya despegó el vuelo en busca de la vacuna rusa

"En Europa se están poniendo restricciones muy severas que difícilmente se puedan tolerar en la Argentina. Mi recomendación es que si uno tiene en Ciudad de Buenos Aires más de 1.000 o 1.200 casos, o en Santa Fe con más de mil casos, un distrito o ciudad pequeña o mediana que ha tenido un brote, la indicación sigue siendo cerrar la mayor cantidad de actividades que se pueda durante 14 días como máximo y luego volver a abrir para lograr bajar la transmisión tan alta", comentó.

Asimismo, afirmó: "Entiendo que hoy decís cuarentena y a la gente se le paran los pelos de punta. Igual la gente entiende que si en una ciudad volvés a tener la terapia intensiva en situación de riesgo hay que hacer algo".

"Veníamos en una fase de caída, se estancó y ahora vemos una subida, estamos en un punto mediano. Pero hay que estar alerta. Demoramos mucho en crecer los primeros tres o cuatro meses por la cuarentena, pero cuando se levantó en el interior, se generaron brotes muy rápidos que sobrepasó al AMBA", agregó.

"Es importante que la gente sepa que los infectólogos no somos gente que no quiere que se divierten ni estamos atentando contra la democracia y la economía. Solo tratemos de cuidarnos todos", concluyó.

Por último, sobre la vacuna rusa Sputnik V, dijo: "La vacuna tiene una eficacia del 91,6% de eficacia y 100% de eficacia en prevensión de enfermedad grave y mortalidad. Ningún vacunado con la Sputnik tuvo que ser asistido con respirador".

EuDr