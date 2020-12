Aborto legal: Cristina Kirchner delegó en Sagasti, de La Cámpora, la negociación en el Senado

El proyecto de aborto se convirtió en Ley en el Senado pero según reconstruyó PERFIL no fue tarea fácil para el oficialismo. La vicepresidenta, Cristina Kirchner, delegó las negociaciones de los votos en una de las mujeres en las que más confía, la mendocina Anabel Fernández Sagasti.

La senadora es una de las más prominentes figuras de La Cámpora, la agrupación que lidera Máximo Kirchner. Tanto peso tomó en el último tiempo que fue promovida como jefa del peronismo mendocino.

El ánimo de optimismo que bañó a los “verdes” en el oficialismo tras la aprobación en Diputados generó cierto temor en el Senado. “Lo daban por descontado, pero hubo que cuidar voto por voto y sumar otros”, dijeron fuentes del kirchnerismo.

Es que cada vez que algún nombre quedaba del lado verde en público, recibía llamados y presiones para revisar su voto. Los indecisos revelaron su postura al final y casi todos, como Lucila Crexell, lo hicieron en favor del proyecto oficial.

Sagasti articuló con la oposición a través de Luis Naidenoff (UCR Formosa) y Guadalupe Tagliaferri (PRO CABA). Ellos tenían, además, la tarea de superar las tensiones internas. Según supo PERFIL, Mauricio Macri hizo llamados para volcar la votación en contra: quería el mismo resultado que en 2018. No es ningún secreto que rechaza la legalización del aborto.

Una de esas presiones se hizo pública: la de Pablo Torello, quien, por Twitter, disparó con un “espero que lo hagan”, en alusión a que los senadores de Juntos por el Cambio rechazaran el proyecto sino por convicción ideológica para no regalarle un triunfo a Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Me resulta secundario lo que los senadores de @juntoscambioar piensen sobre la ley de aborto que se trata mañana. Si no es por lectura del malicioso proyecto, deben votar en negativo por lectura política, para no darle el triunfo al presidente y los suyos.