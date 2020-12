El aborto legal reavivó tensión con Bolsonaro: "Sus vidas serán cortadas con el consentimiento del Estado"

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, cuestionó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que el Senado de Argentina sancionó en la madrugada de este miércoles 30 de diciembre, y aseguró que el aborto "nunca será aprobado" mientras él esté al frente del gobierno.

“Lamento profundamente la vida de los niños argentinos, ahora sujetos a ser cortados en el vientre de sus madres con el consentimiento del Estado”, escribió el primer mandatario brasileño en sus redes sociales.

Respecto de la posibilidad de avanzar con ese derecho en su país, aclaró: “En la medida en que dependa de mí y de mi gobierno, el aborto nunca será aprobado en nuestro suelo. ¡Siempre lucharemos para proteger la vida de los inocentes!”.

- Lamento profundamente pelas vidas das crianças argentinas, agora sujeitas a serem ceifadas no ventre de suas mães com anuência do Estado. No que depender de mim e do meu governo, o aborto jamais será aprovado em nosso solo. Lutaremos sempre para proteger a vida dos inocentes!