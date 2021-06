Qué es la variante delta del Covid-19, originada en India y detectada en Argentina

Argentina es de los últimos países en detectar la variante Delta, surgida de India, del Covid-19, tras el análisis de las muestras de PCR que se realizaron dos turistas al llegar al país. Las autoridades sanitarias analizan la repercusión del ingreso de la variante, ahora denominada Delta, para determinar los pasos a seguir. ¿Qué se sabe de la variante india?

"Detectamos dos casos de la variante Delta en Ezeiza y los aislamos automáticamente con sus contactos estrechos", sostuvo este jueves 10 de junio Florencia Carignano, la directora nacional de Migraciones.

Reino Unido: aunque no tienen casos hace 24 horas, temen tercera ola por cepa india

La Organización Mundial de la Salud (OMS) renombró las denominaciones de las variantes para una más correcta identificación internacional, sin estigmatizar culturas ni idiosincrasias. Los nuevos nombres científicos de las variantes del Covid-19 desde este mes llevan una denominación con letras griegas.

La idea es que se usen nombres “fáciles de pronunciar y recordar”, pero también evitar que las personas y la prensa utilice denominaciones que “estigmaticen y discriminen”, señaló la OMS en un comunicado.

Qué se sabe sobre las variantes de India y Sudáfrica halladas en Argentina

Delta, la nueva variante india del coronavirus detectada en la Argentina, es hasta un 50% más contagiosa que la Alfa (Reino Unido), según investigaciones preliminares.

El estudio encabezado por el Consorcio de Secuenciación del genoma del SARS-CoV-2 de la India (INSACOG) y el Centro Nacional para el Control de Enfermedades (NCDC), indicó que la variante Delta (B.1.617.2) fue capaz de alcanzar una alta velocidad de transmisión pese a los niveles de seroprevalencia presentes entre la población.

La información es preliminar, por lo que aún debe ser sometida a revisión. Sin embargo, aclara que esta mutación no repercutió en la exponencial subida de la tasa de letalidad por el Covid-19 de la India con hasta 4.000 muertes diarias.

Thread from today’s @WHO press conference on #COVID19 ⬇️



Welcome back @kakape https://t.co/YxnaJpHX3a