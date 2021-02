Polémica en Salta: vacunaron a tres dirigentes sociales, una diputada y dos periodistas

En medio de la campaña de vacunación que avanza a lo largo de todo el país, la provincia de Salta se convirtió en el foco de una polémica tras conocerse que tres dirigentes de movimientos sociales, dos periodistas y una diputada provincial recibieron dosis de la Sputnik V.

Desde el el hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, explicaron que la decisión de vacunar a personas que no forman parte del sistema de salud ni del grupo de adultos mayores, se tomó porque parte del personal sanitario del centro médico se negaba a inmunizarse.

El medio jujeño Todo Jujuy dialogó con el director del Hospital, Juan López. “Como toda la opinión pública conoce, durante varias semanas hubo una campaña en contra de la efectividad de la vacuna rusa. Se hacían diversas especulaciones en cuanto a que no había completado todas las fases necesarias para ser aplicada en humanos y se debatía ampliamente que en Argentina íbamos a ser prácticamente una especie de conejillos de indias. Esta situación generó tal desconfianza que ni el propio personal de salud tenía confianza en aplicarla”, indicó.

El director del hospital explicó los fundamentos por los cuales algunas dosis terminaron siendo aplicadas a los dirigentes sociales: “Las vacunas vienen en frasquitos que son para cinco aplicaciones y una vez abierto no se los puede guardar y se deben aplicar todas las dosis. En los primeros días seleccionamos a cinco agentes de salud, tres se colocaban sin problemas y dos literalmente se iban de la fila porque tenían temor”. Ante esa situación, agregó que los dirigentes “aceptaron ponérsela porque no podíamos darnos el lujo de desperdiciar más de la mitad de un frasco”.

También fue parte de la polémica, la diputada provincial Gladys Paredes del Frente para la Victoria, quien es médica de profesión. “Cuando vino a aplicarse (la vacuna) las chicas encargadas de vacunación le dijeron que no podían suministrársela porque, si bien ella era personal médico, actualmente no está trabajando, pero de todos modos la doctora argumentó que había sido autorizada en Salta. Suponemos que en el Ministerio de Salud pidió ser vacunada por lo que finalmente el personal accedió a proporcionársela. Me parece bien que se la haya aplicado porque es una persona de más de 60 años, que tiene mucho contacto por su actividad legislativa”, explicó López.

Otra polémica en el Hospital de Tartagal

Esta semana se hicieron públicos una serie de audios en los que la legisladora kirchnerista tildaba de “reputo” al ministro de Salud provincial, Juan José Esteban, acusándolo de demorar el reemplazo del director del hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, Juan López, quien está involucrado en la polémica vacunación de periodistas y dirigentes sociales en su ciudad.

Esteban dijo que el hospital de Tartagal está cargado de irregularidades. Por otro lado, la Sindicatura General de la Provincia se encuentra investigando denuncias contra López por facturar a su nombre la compra de máquinas de diálisis y de dializar pacientes a pesar de que no estar autorizado.

