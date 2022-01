Según la OMS, el coronavirus no sería erradicado en 2022

Recientes estudios científicos plantearon un menor impacto de la variante Omicron en relación con variantes anteriores, incluso provocando efectos más leves en casos no vacunados o sin infección previa de Covid-19. Pese a esto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que el coronavirus no será erradicado en 2022, además de advertir que es posible de que esto no llegue a suceder nunca.

"No vamos a erradicar el virus este año. Puede que nunca lleguemos a eso. Los virus que causan pandemias acaban formando parte del ecosistema”, subrayó Mike Ryan, Director de Operaciones de Emergencia de la OMS. Aclaró también la discusión en torno a una posible transición de una pandemia a una endemia, señalando que este último término “no significa que sea bueno”.

“Ahora sabemos la diferencia entre una pandemia y una endemia. Pero la malaria es endémica. Mata a cientos de miles de personas. El sida es endémico. También lo es la violencia en algunos barrios. Endémico no significa que sea bueno. Sólo significa que está aquí para siempre”, aseguró.

Roberto Debbag: "Estamos en un momento de transición entre una pandemia y una endemia"

La probabilidad de pasar a una endemia implicaría convivir con el virus sin restricciones de ningún tipo y sin causar grandes consecuencias en la sociedad y los hospitales. Esta consideración se esta debatiendo en Europa e incluso algunos investigadores piden “liberar la variante Omicron” para adquirir inmunidad del virus.

En relación con esta cuestión, Ryan afirmó que “un virus endémico no es menos virulento”, sino que se relaciona con que la población se encuentre “mejor inmunizada por medio de la vacunación o la contaminación”.

Especialistas creen que la variante Ómicron puede acelerar el fin de la pandemia

Mientras tanto, agregó Ryan, es “demasiado pronto” para saber si está controlada la situación a nivel mundial y así tomar una decisión sobre si pasar a un escenario endémico. “Endémico implica que hay una forma de equilibrio entre el virus y esta inmunidad. Sólo que aún es demasiado pronto para saber si hemos alcanzado este equilibrio. Sobre todo por la desigualdad de la vacunación, que favorece la aparición de nuevas variantes. Esto es especialmente cierto en África, donde sólo el 7% de la población cuenta con un esquema de vacunación completo”, dijo.

El funcionario de la OMS también planteó la posibilidad de que en el futuro tres o cuatro inyecciones se consideren el número normal de dosis para escapar de las formas más graves de Covid. "Ya no llamaremos (a estas inyecciones) refuerzos. Sólo consideraremos que se necesitan tres o cuatro dosis para crear esa inmunidad duradera y robusta que protege de la hospitalización y la muerte durante un largo periodo de tiempo", aseguró.

De acuerdo con un informe realizado por la agencia AFP el día martes, la pandemia de Covid-19 ya provocó la muerte de 5.543.637 personas en todo el mundo desde finales de diciembre de 2019. En términos absolutos, los países con más muertes fueron Estados Unidos (851.730 muertes), Brasil (621.166), India (486.761) y Rusia (322.678).

NM/ff