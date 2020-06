Ginés, tras la reunión de ministros: "No hablamos de volver atrás, hablamos de unificar métodos en AMBA"

El ministro nacional de Salud, Ginés González García, se reunió con sus pares de la ciudad y provincia de Buenos Aires, Fernán Quirós y Daniel Gollán, y al finalizar alertó que el ámbito más preocupante en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es el transporte público, en sintonía con lo que había dicho el infectólogo del gobierno, Eduardo López, unas horas antes.

Consultado por si se volvería atrás con algunas actividades de la cuarentena para endurecerla en el marco de un incremento de casos positivos de coronavirus, Ginés dijo que "no hablamos de eso" sino que la temática de la reunión fue "buscar una metodología común para conformar los datos".

Y amplió: "Manejar la información como una sola unidad en el AMBA porque es similar en esa zona. Acá hay diagnósticos que están entrando, fallecimientos entrando. Tenemos que tener consolidada la información para que no haya errores en los datos".

"No hablamos de restringir las medidas. Hablamos del transporte como el lugar donde nos preocupa muchísimo lo que pasa en la ciudad y el conurbano", afirmó el ministro nacional.

Para un infectólogo asesor del gobierno, "los casos van a aumentar" y pidió controlar el transporte público

Por último, Ginés se refirió a la polémica que se desató en la ciudad tras las imágenes de los runners amontonados luego de que se habilitara en un horario reducido: "No es una imagen demasiado buena. Decimos que no al fútbol, es difícil decir porqué unos sí y otros no", dijo, con un barbijo de Racing, y se fue pidiendoles a los periodistas que "no tomen más frío".

Además, el Ministerio de Salud difundió un comunicado en donde se destacó que "el principal objetivo del encuentro fue el seguimiento y diagnóstico conjunto de la situación vinculada a la pandemia en el AMBA, para brindar respuesta y herramientas que ayuden a afrontar este momento y cuidar de la mejor manera posible a los argentinos y argentinas".

"Esta situación es analizada de forma constante y en diálogo con todos los sectores involucrados para ayudar a tomar las mejores decisiones para toda la sociedad. De la misma manera, se insiste en respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio y las medidas de higiene. Entre todos podemos aportar para frenar el virus", agregaron.

