Mientras Argentina atraviesa la última etapa de la cuarentena estricta —que vence el próximo 17 de julio— con un crecimiento de los casos confirmados y las muertes por coronavirus, Tomás Pueyo, ingeniero español y reconocido por la teoría del "Martillo y la danza", advirtió que en nuestro país "no se están haciendo suficientes testeos". Además, resaltó que hay "gente vive con mayor densidad y tienen que salir cada día a trabajar o a comer".

"Cuando tenés una cantidad de casos (de coronavirus) enorme y no sabés dónde están, no los puedes controlar, tenés que aplicar el martillo: la cuarentena. No sabés dónde están los casos pero van bajando. La danza es una medida más inteligente para identificar dónde están los casos y aislar esos para tratar de evitar los nuevos casos", dijo el ingeniero español de Silicon Valley en referencia a su artículo El martillo y la danza. Ese texto, publicado en marzo en la plataforma Medium, tuvo un fuerte impacto en todo el mundo, acumuló millones de lecturas y habría influído en la decisión del presidente Alberto Fernández de instalar el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En diálogo con el programa Verdad/Consecuencia, que se emite por TN, Pueyo explicó este lunes 13 de julio que "de acuerdo a lo que se observó en otros países del mundo, como España, Italia o Francia, después de dos semanas desde que se aplica el martillo los casos empiezan a bajar".

Consultado sobre si es momento de que la Argentina comience a "bailar" tras un período con restricciones estrictas, algo que podrían aplicar Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta en el AMBA a partir de la semana próxima, Pueyo aseguró que para poder avanzar a una instancia más flexible "es necesario reforzar la cantidad de testeos, y que la cantidad de positivos no supere el 5%".

"No se están haciendo suficientes testeos. No sabés exactamente dónde están los casos. Puede ser que estén bajando, pero no lo sabemos con certeza porque no hay suficientes test", insistió Pueyo y agregó: "Lo que pasa en Argentina es distinto a otros países como España e Italia. El martillo funcionó en todo el país excepto en el AMBA".

Sus explicaciones sobre por qué no funcionó estuvieron relacionadas con la situación socioeconómica: "La gente vive con mayor densidad, tienen que salir cada día a trabajar o a comer. La próxima vez que se aplica un martillo hay que asegurarse de que en esas zonas no se infectan también".

DR/FF