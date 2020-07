Alberto Fernández, sobre la cuarentena: "La pandemia está lejos de terminarse"

El presidente Alberto Fernández pidió que la gente no crea que después del 17 de julio, fecha establecida para el fin de esta fase de la cuarentena, "se abre todo, porque no es así". El mandatario, en una entrevista con FM La Patriada, advirtió que la pandemia "está muy lejos de terminarse". "Si no miren lo que pasó en Israel, que lo tenían controlado y hubo un rebrote bárbaro", dijo Fernández en el programa que conduce Úrsula Vargues.

También, recordó que, sin ir más lejos, en Jujuy hubo un rebrote de 400 casos de coronavirus por dos policías que cruzzaron a Bolivia a comprar hojas de coca. "Es impresionante la velocidad de cojntagio del virus", agregó

Además, Fernández, durante la nota, se refirió a la deuda externa y el acuerdo con los bonistas. Y dijo que Argentina hizo la última oferta y que espera que la acepten. "Hemos hecho un último esfuerzo. Yo me comprometí a no pagar la deuda a costa de los argentinos. Esta es nuestra mejor oferta", explicó. También se refirió al conflicto por la expropiación de Vicentin. "No se trata de una cuestión ideológica. Si fuera ideológica estaríamos pensando en estatizar el mercado cerealero y no es así", precisó en una entrevista con FM La Patriada.

Álvarez Agis: "Al gobierno no le queda otra que ser malo con los acreedores"

El presidente consideró que el problema es que la oposición quiere retomar la retórica de que Argentina va hacia "Venezuela" cuando "fueron ellos los que nos llevaron a un país como Venezuela con la inflación galopante". Esta tarde, Alberto Fernández se comunica con los jefes de bloque de Juntos por el Cambio y con el resto de los opositores por separado para dialogar sobre temas que le interesan en el Congreso.

La moratoria, la ampliación presupuestaria y la deuda, son tres de los puntos que el jefe de Estado pretende que pasen y se aprueben en el Congreso. Con Juntos por el Cambio se vio obligado a negociar una reunión especial, porque el bloque, que integran los radicales, el PRO y la Coalición Cívica, quizo hacer valer su posición de bloque mayoritario.

MC