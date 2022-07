Agustina Grimmpitch: "Leer es una manera de conocer nuevas realidades"

Agustina Grimmpitch comenzó a hacer videos y subirlos a internet en plena pandemia de Covid-19. El aislamiento fue el espacio que encontró la joven para compartir su admiración por los libros que la acompañaban en cuarentena. Eso que siente a través de las páginas de papel se lo comparte a los 165 mil seguidores que tiene repartidos en TikTok, Instagram y YouTube.

Siempre con el mate en la mano, los videos de Agus se caracterizan por estar llenos de humor, todas sus reseñas son muy dinámicas, divertidas y la mayoría de ellos superan las 110.000 visualizaciones.

Agustina se declara fan de la escritora estadounidense Rainbow Rowell, incluso llegó a tatuarse su libro “Carry On” porque es su preferido.

Su canal de Youtube, con 4450 suscriptores, cuenta con recomendaciones de sus libros más leídos, los conocidos Bookshelf Tour donde hace un recorrido por la biblioteca de su habitación, los challenge de lectores, tutoriales y cada uno de los debates sobre las sagas y trilogías más famosas de la literatura juvenil.

Para Agustina ser bookfluencer después de dos años de subir videos, se volvió su medio de vida. En una entrevista para Perfil.com, la joven confirmó: “Me surgieron oportunidades de trabajo a raíz de lo que hago en redes y hoy puedo decir que es mi trabajo”.

“Trato de ser muy cuidada en los libros que recomiendo, que sean lo más sano y copado posible. Aunque no siempre, todos los libros le van a gustar a todo el mundo y eso es fantástico. Que a mi no me guste un libro, no significa que a otro no le pueda gustar y viceversa”, explicó.

La joven recibe libros en forma de pago y los utiliza para hacer contenido en redes sociales, realiza colaboraciones con otros booktokers, bookstagramers y booktubers e incluso llegó a entrevistar a muchos autores nacionales en la Feria del Libro 2022.

Si queres conocer más sobre los influencers de la lectura, no te pierdas las entrevistas completas de Perfil.com a Dewars Bracho, Victoria Resco, Guada Castagnola y Almendra Veiga. La entrevista completa están disponibles todos los miércoles por el canal de Youtube: Perfil.