Alessandro Baricco revela la historia “herética” de la música clásica en su nuevo libro

Alessandro Baricco vuelve a explorar su vínculo con la música en Breve historia herética de la música clásica, un ensayo que propone un recorrido original por la evolución del universo sonoro europeo. Lejos de organizar el relato únicamente alrededor de compositores, fechas y obras, el autor italiano busca reconstruir las aventuras, las tensiones y los descubrimientos que permitieron convertir los sonidos en música.

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Publicado por Feltrinelli Editores y traducido por Xavier González Rovira, el libro tiene 168 páginas y llegará a las librerías en septiembre. La obra parte de una pregunta sencilla, aunque de enormes dimensiones: ¿cómo consiguió la humanidad pasar del misterio inicial de los sonidos a creaciones como la Quinta sinfonía de Beethoven o La consagración de la primavera, de Ígor Stravinski?

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Baricco propone una historia diferente de la música clásica

La respuesta de Baricco no sigue el camino habitual de los manuales. En lugar de presentar una cronología de grandes nombres y movimientos artísticos, el escritor plantea que la historia de la música clásica puede leerse como una epopeya protagonizada por generaciones de seres humanos que primero persiguieron los sonidos y después intentaron dominarlos.

Desde esta perspectiva, la evolución musical deja de ser una simple sucesión de períodos, estilos y compositores. Se convierte en el relato de una larga conquista: la transformación de una materia misteriosa e inasible en un lenguaje artístico capaz de expresar emociones, representar ideas y atravesar los siglos.

La mirada “herética” anunciada en el título no supone una negación de las grandes obras ni de sus creadores. Su objetivo es apartarse de los códigos y lugares comunes que suelen ordenar el relato histórico para observar el proceso humano que hizo posible el desarrollo de la música europea.

La conquista de los sonidos como una epopeya humana

Baricco describe un movimiento permanente entre dos fuerzas. Por un lado, aparece la armonía entendida como la manifestación de un orden superior; por el otro, se encuentra el deseo de las personas de intervenir sobre ese universo sonoro, organizarlo y transformarlo.

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La tensión entre control y libertad, así como entre norma e instinto, ocupa un lugar central en el ensayo. La música surge de esa disputa constante entre aquello que parece responder a un orden natural y el impulso humano de apropiarse de los sonidos para construir nuevas formas de expresión.

El autor se interesa especialmente por las conquistas, los errores y las búsquedas acumuladas durante generaciones. Así, las grandes composiciones no aparecen como hechos aislados ni como productos surgidos repentinamente del talento individual, sino como puntos culminantes de un proceso colectivo y prolongado.

De Beethoven a Stravinski: el camino de la creación musical

La distancia que separa el descubrimiento primitivo de los sonidos de una pieza como la Quinta sinfonía de Beethoven permite dimensionar la transformación estudiada por Baricco. Lo mismo ocurre con La consagración de la primavera, la obra de Stravinski que aparece como otro de los puntos de referencia del recorrido.

Estas composiciones representan, en el planteo del escritor, diferentes momentos de una aventura mucho más amplia. Ambas ayudan a comprender hasta dónde llegó la capacidad humana de ordenar, tensionar y reinventar el material sonoro.

El nuevo ensayo busca acercar esa historia al público contemporáneo. Aunque la evolución de la música clásica pueda parecer distante o reservada para especialistas, Baricco la presenta como una experiencia esencialmente humana, atravesada por interrogantes, intuiciones, desafíos y rupturas.

La relación de Alessandro Baricco con la música y la cultura

Antes de alcanzar reconocimiento internacional como novelista, Baricco desarrolló su trayectoria como periodista y crítico musical. Esa formación vuelve a ocupar un lugar destacado en un libro que combina su interés por los sonidos con su manera particular de narrar procesos culturales.

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El autor es conocido mundialmente por novelas como Seda, Océano mar y Abel. También construyó una extensa obra ensayística dedicada a analizar la cultura y las transformaciones contemporáneas desde perspectivas que suelen apartarse de las interpretaciones convencionales.

En 1994 fundó en Turín la Escuela Holden, una institución dedicada a la escritura y la narración. A lo largo de su carrera recibió diferentes reconocimientos, entre ellos el premio Fondazione Il Campiello, en 2020, y el Penna d’Oro, en 2022.