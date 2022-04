“Apolo Gía” una instalación que retrata la desesperación: “¿Alcanza con solo estar respirando?”

Valeria Polorena, bailarina y coreógrafa, estrena en mayo Apolo Gía, una instalación performática que ganó el premio Complejo Teatral Buenos Aires Banco Ciudad 2021 y la residencia Casa del Bicentenario 2022. “Cuando mi cuerpo un día de manera repentina ya no pudo moverse más, me empecé a preguntar: ¿Qué es estar viva? ¿Alcanza con solo estar respirando?”, reflexionó la artista al atravesar una infección que la inmovilizó parcialmente durante tres años.

“¿Qué va a pasar si no puede mi cuerpo estar más en movimiento? ¿Es el suicidio la opción que aparece al temor de no volver a caminar? Apolo Gía pone en escena mi incertidumbre. No busco dar respuesta a estas preguntas solo quiero vivir la experiencia concreta de dejarme tomar por la pieza. No es miedo a la muerte, es pavor al olvido”, esta es la reflexión que la llevó a tomar registro de lo que vivía para luego dar forma a la obra.

Polorena es egresada del Taller de danza contemporánea del Teatro San Martín y Maestra nacional de danza. Además trabajó como asistente coreográfica en el Taller de danza contemporánea del Teatro San Martin, dictó clases en TheaterTanzSchule St. Gallen, Suiza, fundó La Voraz, grupo de danza de dirección colectiva y es bailarina de la obra El Baile de Mathilde Monnier y Alan Pauls.

En 2019 la vida de Polorena se vio detenida por un problema de salud que le implicó someterse a una serie de intervenciones quirúrgicas y quedar postrada en su habitación. En ese tiempo la autora de Anomalía (obra ganadora de la Bienal Arte Joven 2017) y de Apolo (artist in residence programme Centre National de la dans CN D Paris, Fondo Nacional de la Danza en Tic Tac Art Centre Bruselas 2019 y Prodanza 2020) temió ser olvidada.

Para defenderse de la pausa obligada decidió registrar con videos y fotos lo que iba viviendo y su pareja, Machingo Ruso, musicalizó esos fragmentos. Con ese material de soporte, y toda la experiencia física, Polorena creó Apolo Gía.

Invitación a la danza contemporánea

Apolo Gía es gratuita, pero habrá que reservar previamente mediante Alternativa Teatral. La obra se presentará en la Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985, CABA) los días 4, 6, 7, 11, 13 y 14 de mayo a las 20 horas. Mediante esta nueva creación, la artista continúa con su investigación de cómo interpelar y sobrepasar la llegada de la escena contemporánea a un público popular.



“Apolo Gía es una instalación de sitio específico en la que el cuerpo de la intérprete, la fotografía, las piezas visuales, el clima sonoro, la escenografía y la instalación lumínica contribuyen desde sus particulares poéticas a espesar los sentidos de aquello que el cuerpo está expresando de manera desesperada”, detalla la presentación.

Es una experiencia en la que el público se deje “intervenir” por lo que ocurre en la obra donde será “tomado por asalto, mareado y usado”, según anticipan.

