Melanio Alberto Meza López, el encargado del edificio donde vivía Beatriz Sarlo, acaba de ser papá y sorprendió con el nombre que eligió para su bebé recién nacida. A ocho meses del fallecimiento de la escritora, Meza decidió llamar Beatriz a su hija.

Meza es uno de los nombres que irrumpió inesperadamente en el expediente judicial por la sucesión de la herencia de la ensayista. El hombre es el encargado del inmueble ubicado en la calle Hidalgo al 100, en el barrio porteño de Caballito.

Sarlo le habría dejado el departamento al encargado y también le habría encomendado el cuidado de su gata Niní

El joven encargado acaba de ser papá y junto a su pareja decidió llamar a su bebé Beatriz. El nombre completo de la recién nacida es Emma Beatriz Meza Santacruz y pesó 3,3 kg, según informó La Nación.

Melanio Meza y la herencia de Beatriz Sarlo

Meza asistió a la Justicia con un papel escrito de puño y letra por Sarlo donde aseguraba que el encargado debería quedarse con su departamento y, además, debía encargarse de cuidar a su gata Nini.

La causa se tramita en el Juzgado Civil 91, a cargo del juez Carlos Hugo Goggi, allí se analizó la hoja manuscrita en la que Sarlo, en dos fechas distintas, le habría legado la propiedad. Uno de los textos que datan del 2 de agosto de 2024, señala: “Quedás a cargo de mi departamento después de mi muerte y también quedás a cargo de mi gata Nini, que te aprecia tanto como te aprecio y valoro yo”.

En la disputa por los bienes y legado de Sarlo concurren también en calidad de herederos Ernestina Susana del Río, la prima de 87 años que reside en Viedma, y el marido de quien Sarlo nunca se divorció, Alberto Sato, que vive en Santiago de Chile con su familia. Ambos reclaman la los departamentos y los derechos de autor.

