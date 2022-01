Cuáles son los mejores restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores según el sitio Eater

El emblemático sitio Eater, compartió un ranking de los 38 mejores rincones gastronómicos de la ciudad de Buenos Aires, elaborada por Allie Lazar quien anuncia que terminó el imperio de la carne y que la nueva generación de chefs “ha mirado más allá de la parrilla”. En los primeros puestos se destacan Alo’s, ubicado en la localidad bonaerense de San Isidro con una reinvención de platos tradicionales, el comedor de Narda Lepes que tiene a los vegetales en primer plano, la panadería La Kitchen y la heladería Gruta.

Lazar es crítica gastronómica y sus reseñas se publicaron en medios como The New York Times, Condé Nast Traveler, Eater, The Guardian, Food & Wine Magazine, entre otros. Oriunda de Chicago viajó a Argentina en 2006 y se quedó hasta la actualidad, aunque sigue viajando mucho en busca de nuevos sabores y paisajes. La amplitud de propuestas para degustar “no significa que debas saltarte la parrilla”, aclara. “Solo asegúrense de pedir su bife jugoso (medio poco hecho) o puede estar recocido para algunos gustos”, recomienda.

Anafe de los chefs Mica Najmanovich y Nicolas Arcucci



Entre las sugerencias, Lazar señala que Chacarita es el barrio porteño que concentra las novedades en materias de oferta gastronómica. En su selección se propone incluir lugares clásicos, populares y “gemas escondidas”. La especialista dice que es necesario hacer justicia a los helados, que muchas veces pasan inadvertidos, por eso su lista coloca en el quinto puesto a la heladería Gruta, ubicada en Belgrano.

Corissants de La Kitchen



El top ten lo completan Anafe, de los chefs Mica Najmanovich y Nicolas Arcucci quienes “reinterpretan las cocinas de Europa del Este, Italia y Medio Oriente en platos pequeños que enfatizan la textura, la frescura y el sabor”, según describe la autora. Le sigue la pandería de Francisco Seubert, Atelier fuerza dos, Mishiguene, en el que “Tomás Kalika recrea platos asquenazíes, sefardíes, israelíes y de Medio Oriente”.

En el puesto 9 queda Casa Cavia de Julieta Caruso y en el décimo puesto queda Catalino, con una propuesta agroecológica.

Novedades y clásicos gastronómicos

Reconociendo el auge de las cervecerías artesanales, Allie Lazar recomienda Strange Brewing y en materia de tragos invita a conocer Tres monos, cuyo responsable fue uno de los integrantes de la emblemática Florería Atlántico. No quedan afuera de “los 38 mejores” clásicos como Los Galgos, El ferroviario, Café San Juan o Don Ignacio.

Gastronomía en Alo´s

En cuanto a la oferta de sabores internacionales se destacan Una Canción Coreana, en Flores, La Alacena en Palermo, especializado en comida italiana, Panadería Medio Oriente, también ubicada en Palermo y Na Num, inspirada es la gastronomía coreana.

La lista completa de Eater

Alo’s Narda Comedor Corte Comedor La Kitchen Heladería Gruta Anafe Atelier fuerza Dos Mishiguene Casa Cavia Catalino La Mezzetta Strange Brewing La Carnicería Tres Monos El preferido de Palermo La Fuerza Na Num Don Julio Donnet Panadería de Anchoíta Nuestro Secreto Roux Gran Dabbang Aramburu Panadería Medio Oriente La cocina Julia Restaurante La Alacena Parrilla Peña Los Galgos Don Ignacio Chila Café San Juan Nilson Urondo El Ferroviario Una Canción Coreana Yiyo El Zeneize



RB cp