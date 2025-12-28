Jaque mate

Para The Exhibition by 31 Women (La exhibición de las 31 mujeres), una de las primeras que Peggy Guggenheim organizó en su galería The Art of the Century en 1943, consultó a varios hombres. Uno fue Alfred Barr, su asesor y curador del MoMa que le recomendó a tres artistas: Suzy Frelinghuysen, Irene Rice Pereira y Esphyr Slobodkina.

Pero necesitaba unas cuantas más y buscó entre las esposas de sus amigos artistas: Xenia Cage (pareja de John Cage), Frida Kahlo (pareja de Diego Rivera), Sophie Taeuber-Arp (pareja de Jean Arp) y Jacqueline Lamba (pareja de André Breton). Al listado sumó algunas mujeres de su entorno, como su hermana y su sobrina, a Djuna Barnes, su amiga, y a la performer Gypsy Rose Lee.

Contó bien –Georgia O’Keefe le dijo que no, que ella no era mujer artista sino artista y punto– y vio que le faltaban algunas todavía. Ahí fue cuando le pidió a Max Ernst, que era su marido y ella su tercera esposa, que la ayudara a buscar a las artistas que formarían parte de esa emblemática exposición.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por eso, un día de 1943 el pintor alemán fue a visitar el atelier de Dorothea Tanning y se enamoraron jugando al ajedrez. Según sus palabras, el ajedrez fue el preludio de un amor intenso, “los días sucesivos nos dedicamos a jugar al ajedrez sin parar” y especula que “la cáscara antigua, o el decoro, me mantuvieron sentada en aquella silla puritana en lugar de tumbada en la cama. Hasta que pasó una semana y entonces ya vino para quedarse”.

Por su parte, Peggy Guggenheim, arrepentida y sarcástica, escribió en sus memorias: “Se llevaban muy bien. Pronto se empezaron a llevar más que bien y me di cuenta de que debí haber tenido solo treinta mujeres en la exposición”.