Jorge Fernández Díaz fue nombrado miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española

El periodista y escritor argentino Jorge Fernández Díaz fue nombrado miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE) por unanimidad. La institución establecida en Nueva York envió sus “sinceras y calurosas felicitaciones” al miembro del grupo fundador del diario Perfil y exdirector de la revista Noticias.

El nombramiento busca reconocer a Fernández Díaz por “sus relevantes aportes para profundizar, consolidar y expandir la lengua, las letras y la cultura panhispánica”. La ANLE nuclea a los 62 millones de hispanohablantes que residen en Estados Unidos y está compuesta por 1 miembro honorario, 36 miembros numerarios, 100 correspondientes y 100 colaboradores.

Jorge Fernández Díaz en la presentación de "Cora"

“Que sus académicos hayan reconocido mi obra como escritor y como periodista cultural me da mucho orgullo, y además compartir esta noticia con otros miembros honorarios recientemente designados, como Sergio Ramírez y Arturo Pérez-Reverte, es una enorme alegría”, declaró el periodista a La Nación. “Yo siempre he sido un escritor plebeyo y periodista plebeyo y nunca imaginé que podía estar en una academia y que me produzca tanta felicidad esa tarea y sin embargo eso pasó”, le dijo a Clarín.

En 2017 Fernández Díaz ingresó en la Academia Argentina de Letras y en 2021 fue distinguido como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El reconocido periodista ha publicado novelas, libros de cuentos, crónicas, un ensayo y la biografía no autorizada de Bernardo Neustadt, titulada “El hombre que se inventó a sí mismo”.

Este año publicó su décima novela: “Cora”, una obra que rápidamente se transformó en bestseller. Después del gran éxito de su trilogía de Remil, el protagonista de las novelas “El puñal”, “La herida” y “La traición”, y del extenso ensayo “Una historia argentina en tiempo real”, el escritor retoma en este texto dos líneas narrativas ya presentes en su producción anterior: por un lado, las tramas que supo cubrir al comienzo de su carrera como cronista de policiales y, por otra parte, los tópicos ligados al universo femenino que aparecían en libros como “Mamá” y “Las mujeres más solas del mundo”.



ML