Clara Mariño, reconocida presentadora, detalló la experiencia de haber formado parte del histórico programa "Tiempo Nuevo" de Bernardo Neustadt. "Hay que ser sinceros: Milei da mucho rating en la televisión" opinó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Vos que trabajaste mucho tiempo con Bernardo Neustadt, ¿qué creés que hubiera opinado de estos debates?

Neustadt fue muy pionero en materia de comunicación y siempre estuvo obsesionado por los debates. En mi etapa en el programa de Tiempo Nuevo, sabía que le gustaba abrir el programa a figuras internacionales.

Recuerdo mi viaje a Rusia para conocer a Mijaíl Gorbachov y a los socialistas que hicieron posible la transición española. En su momento, para ingresar al programa me encargó la tarea de tratar de lograr un debate entre Alfonsín y el doctor Luder, y pese a que casi me deprimió, lo logré.

Me encontré con un Raúl Alfonsín cálido, que me permitió decirle toda mi situación profesional para que, acto seguido, me tome las manos y muy cálidamente me diga que prefería no hacer el debate.

Cuando volví a las oficinas de Neustadt, me dijo que ya sabía que no lo iba a conseguir porque me dio una tarea imposible, pero que valoraba el esfuerzo de hacer todo lo posible por conseguirlo. “Vas a trabajar en Tiempo Nuevo”, me dijo en ese momento.

La madre de Carlos Kikuchi era productora en el programa de Neustadt, ¿es correcto?

Sí, ella trabajaba en radio como productora. Y sí, luego en Tiempo Nuevo compartimos producción algunos meses. Volviendo a los debates, dos que disfruté mucho fueron los de Caputo-Saadi y el de Cavallo-Terragno. Fueron un hito.

Teniendo en cuenta que fue fundamental para el ascenso de Menem y si estuviera la vigencia de su programa, ¿qué haría Neustadt con Milei?

Como fenómeno nuevo, a Neustadt le hubiera fascinado entrevistar a Milei. Hay que ser sinceros: el líder libertario da mucho rating en la televisión.

A su vez, cosas que hicimos en su momento en nuestro programa sería imposibles hacerlas en televisión porque la política cambió muchísimo. Es decir, cuando te menciono el debate entre Caputo-Saadi, me refiero a la situación de un canciller que le dice a un senador “venga a la tele que le doy un debate sobre el Beagle”.

Y en el otro debate tenemos a un senador como Terragno que le dice al ministro de Economía (muy poderoso en esa época), “quiero discutir sobre la convertibilidad”. Y Cavallo acepta. Un panorama así es imposible hoy, no me imagino un ministro de Economía y un senador de la oposición debatiendo sobre un tema central del país.

Hace un año vos tuviste a un Javier Milei que no era este Milei y un Juan Grabois no era este Grabois, y pudiste hacer un debate entre ellos dos. Pero hoy no lo podrías repetir.

