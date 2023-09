Maximiliano Abad participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de Periodismo de la Escuela de Comunicación del Grupo Perfil, donde consideró que, en el marco de los 40 años del regreso a la Democracia, si Raúl Alfonsín estuviese vivo “apoyaría a Patricia Bullrich”, cuyo proyecto describió como “un modelo de progreso y desarrollo” para el país.

En su paso por el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación, el candidato a Senador Nacional por la Provincia de Buenos Aires también se refirió al polémico homenaje realizado por la candidata a vicepresidente de Javier Milei, Victoria Villarruel, sobre el terrorismo de Estado y dijo: “Plantea un modelo de sociedad en la cual yo no quiero vivir, ni quiero que vivan mis hijos, ni en un futuro mis nietos”.

—¿Cuál es el rol que hoy tiene Mauricio Macri en la campaña de Juntos por el Cambio, en especial luego de que Patricia Bullrich señalara que en la coalición siempre estuvieron ”presos de lo qué iba a hacer Macri"?

—Es un dirigente importante, del presente y del futuro, como tantos dirigentes que hoy tiene nuestra coalición y que son de los distintos partidos. Pero hoy, independientemente del rol de cada uno de ellos, lo importante es que nuestra coalición cuenta con un liderazgo legitimado en el proceso de las PASO que representa firmeza, coraje, y convicción en la figura de Patricia Bullrich. Este es un liderazgo que tiene equipos, como ya lo empezó a mostrar en los últimos días, y que tiene programas, para sacar a la Argentina de la profunda incertidumbre en la que está inmersa. Eso es lo que necesitan los ciudadanos: que se les dé pautas claras hacia dónde vamos a ir. Por eso considero que los argentinos van a terminar eligiendo en las elecciones del 22 de octubre un cambio profundo que le dé previsibilidad a futuro.

—¿Cree que las palabras de Mauricio Macri elogiando a Javier Milei perjudican a Juntos por el Cambio?

—Macri ha dicho concretamente que apoya la candidatura de Patricia Bullrich. Y es un dirigente valioso, pero también somos muchos los dirigentes importantes dentro de esta coalición opositora. Y en el marco de la unidad, hay un liderazgo claro, que es el que ejerce Bullrich.

—Usted tiene una base radical y siempre comulgó con el alfonsinismo. Si Raúl Alfonsín estuviera vivo, ¿Qué hubiera dicho respecto a Javier Milei?

—Lo que dijo muchas veces: que uno puede interactuar con una persona con pensamientos afines a la Izquierda o a la Derecha, en el marco de la honestidad y del diálogo, y sabiendo claramente cuáles son sus ideas y sus propuestas. Lo que es muy difícil es interactuar con un populista, sea de Izquierda o de Derecha. Por eso creo que, si Alfonsín estuviera vivo, estaría trabajando contra este populismo que genera exclusión, corrupción estructural, debilitamiento institucional, y aislamiento internacional. Estoy seguro que estaría trabajando en un modelo republicano, democrático, de progreso y de desarrollo. Y eso hoy lo representa Juntos por el Cambio. No tengo ninguna duda de que Alfonsín hubiera apoyando a Patricia Bullrich.

—¿Qué opinión tiene acerca de la postura de la candidata a vice presidenta de Javier Milei, Victoria Villaruel, y el acto que realizó el lunes pasado poniendo el tema de las víctimas del terrorismo de Estado en la agenda?

—En Argentina, durante el proceso militar, hubo terrorismo de Estado y hubo grupos guerrilleros que secuestraron y mataron gente. Durante nuestra Democracia, hubo juicios tanto a unos como a otros. Del Juicio a las Juntas hasta el juicio en donde, por ejemplo, el ex jefe Montonero Mario Firmenich fue condenado a prisión. Por eso, la Argentina no hizo justicia por mano propia, como ocurrió en otros lugares del mundo. Yo creo que es momento de mirar para adelante. Los argentinos tenemos que encontrar la unión que nos permita construir esa Argentina que nos saque de atrás y nos lleve al progreso.

—En esta misma línea ¿Cree que Victoria Villaruel “atrasa” con este tipo de manifestaciones?

—No solamente en este tema, sino por todos los temas que plantea La Libertad Avanza, que plantea un modelo de sociedad en la cual yo no quiero vivir, ni quiero que vivan mis hijos, ni en un futuro mis nietos. Plantea una sociedad en donde se puedan vender los órganos, donde haya libre portación de armas, donde la educación se privatice a partir de vouchers, y donde se genera un ilusionismo que después provoca más frustración.

—En las últimas horas surgieron versiones que hablan de una suerte de connivencia de algunos dirigentes del Conurbano bonaerense en el armado de lista de Javier Milei. ¿Qué conocimiento tiene respecto a esto?

— En el programa de Carlos Pagni, se denunció que la segunda candidata a diputada provincial por la quinta sección electoral, de La Libertad Avanza, es una funcionaria de Axel Kicillof. Al parecer, ante la falta de estructura del partido de Milei sobre muchos distritos de la provincia de Buenos Aires, el propio gobierno le propuso nombres para el armado de la lista. Creo que estas prácticas suelen ocurrir en partidos que no tienen estructura. Pero el problema no es en el proceso electoral, sino con lo que ocurre después. Porque no está claro luego a qué bloque terminan tributando esos hombres y mujeres que muchas veces la sociedad acompaña en una coalición, pero que terminan potenciando a otra fuerza política. Eso no es un dato menor. Producir transformaciones en el país, requiere de mayoría social y de mayoría legislativa. Esto es que el Congreso o las Legislaturas no sean un obstáculo a las políticas que se pretende llevar adelante desde el Ejecutivo y que muchas veces requieren de tratamiento parlamentario. Por lo tanto, estas prácticas no solamente frustran la voluntad popular sino que terminan acompañando fuerzas políticas que después pueden obstaculizar esa transformación que se prometía en las urnas. Por eso la pregunta que uno se hace es: ¿Qué va a pasar con la segunda candidata a diputada de la lista de Milei luego del proceso electoral? ¿Va a integrar el bloque de Unión por la Patria o el de La Libertad Avanza en la Legislatura?

—¿Creé concretamente que hubo una ayuda del PJ a Milei en el Conurbano bonaerense?

—Puedo intuirlo, pero no tengo una información que me lo confirme. De todas formas, sostengo que un acuerdo de este tenor tiene un costo que puede llegar a terminar afectando la representación en el ámbito legislativo en el futuro. Lo que se pierde por un lado se puede ganar por el otro. Y al final del camino te encontrás con bloques fuertes que significan un obstáculo a la hora de llevar adelante políticas de transformación o de gobernabilidad desde el Estado, en temáticas como, por ejemplo, la aprobación del presupuestos o la política fiscal impositiva.

—¿Considera que un acuerdo entre Carolina Píparo y Patricia Bullrich sería prioritario para ganarle a Áxel Kicillof en las urnas?

— Si Píparo quiere venir a acompañar a Juntos por el Cambio, que es la fuerza que quedó a tres puntos de ganarle a Axel Kicillof, bienvenida sea. Nosotros tenemos un objetivo que es recuperar la provincia de Buenos Aires porque creemos que es indispensable para cualquier proceso de transformación nacional. Si no ganamos la provincia de Buenos Aires, el próximo gobierno estará condicionado no solo por quien la gobierne y los intendentes del conurbano sino también por las organizaciones sociales que responden al kirchnerismo y por los malos sindicatos, muchos de los cuales ya han anunciado que si gana Bullrich van a estar desde el primer día en las calles. Por eso es necesario recuperar el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para producir los cambios que requiere nuestro país. Y, si esto ocurre, será la primera vez desde el año 1983 que el peronismo va a tener menos de diez gobernaciones en el territorio nacional, y que la oposición va a liderar en más de diez provincias con la posibilidad de manejar la provincia de Buenos Aires y obtener la mayoría en el Congreso de la Nación.

-—Agradecemos su participación en este Ciclo de Entrevistas con la Cátedra de Periodismo de Perfil Educación. Y como hacemos siempre, le damos la posibilidad de cerrar el reportaje con un comentario final.

Yo creo que esta elección es muy importante para la Argentina porque estamos viviendo una decadencia muy profunda. Esto uno lo palpa no solamente mirando los números, sino también en el diálogo que mantenemos con cada uno de los ciudadanos.

La Argentina que viene hay que construirla sobre la base de un proyecto, y no en falsos ilusionismos, generando expectativas que después no se cumplen. Una frustración de este tipo podría afectar la confianza en el sistema democrático, que es el sistema más perfecto que encontramos para desarrollarnos como sociedad.

Por eso creo que hay que ver claramente cuáles son los liderazgos que necesita la Argentina, pero también cuáles son las políticas y programas que nos van a sacar de este atraso. En ese sentido, estoy convencido que Patricia Bullrich reúne las condiciones para salir de esta frustración permanente que estamos viviendo y con ella podremos alcanzar el anhelo de construir una sociedad de progreso.

Por Romina Ledesma, Mariana Coria y María Laura Álvarez

Estudiantes de Periodismo de Perfil Educación

Escuela de Comunicación del Grupo Perfil