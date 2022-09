El embajador argentino en España y Andorra e hijo del presidente de la vuelta a la democracia, Ricardo Alfonsín, manifestó que los políticos deben cuidar sus palabras, ya que pueden generar hechos como el atentado a Cristina Kirchner. Además, aseveró que su padre mencionó que "nos perdimos un presidente como Cafiero por su lealtad republicana y democrática", en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

A mi también, muchas gracias por el recuerdo. Vencimos a las dictaduras que nos perseguían y nos encarcelaban, mataban, hacían desaparecer y ese era el principal objetivo de aquella transición. Estamos en deuda en el sentido de la democracia social. Hay que cuidar lo que decimos. Los políticos están en deuda con la justicia social.

Tu padre tuvo dos atentados fallidos. ¿Qué edad tenías vos?

Tendría 40 años.

¿Hubo uno anterior?

Sí, en Córdoba. Fue en la vuelta de la democracia, ahí yo tendría 33 años.

Sí, los custodios se le tiraron encima a la persona que intentó dispararle cuando él hablaba.

Eso fue en San Nicolás.

Quiero que trates de colocarte en la situación emocional de la hija de Cristina Kirchner.

Tiene que ser muy duro, si nos impresionó a nosotros -que somos ciudadanos de la manera en lo que nos impresionó-, por lo menos a la gente racional y que no se maneja con sentimientos tan negativos, como los que revelan el hecho que ocurrió. Debe sentirse muy mal naturalmente.

¿Cómo creés que quedó psicológicamente la vicepresidenta? ¿Qué le pasó a tu padre en ese sentido?

Episodios de este tipo, por un mecanismo de defensa, no tomamos dimensión hasta que uno piensa en la situación. Tiene que reforzar la seguridad, mucho más que lo habitual.

Los políticos no podemos crear este clima que generan discursos muy duros, fuertes, agravantes, injuriosos y propios de quien tiene convicciones auténticamente republicanas.

Las palabras tienen autonomía y pueden generar climas sociales positivos o negativos. Un político tiene que saber eso y ser medido.

Estuviste en el homenaje de Antonio Cafiero. ¿Sentís que parte de la oposición (PRO) no tuvo la misma actitud de grandeza, aunque muchos de la UCR sí la tuvieron como Gerardo Morales o Facundo Manes?

Ví dirigentes que les cuesta reconocer la gravedad de lo ocurrido. Hay que generar climas racionales en la sociedad para que no sucedan hechos como el atentado. No comprenden que sus palabras pueden tener consecuencias en el ánimo social, más si son discursos con bronca que podrían poner en marcha conductas que propias de personas que no están en su sano juicio.

Los argentinos le debemos mucho a Cafiero por lo que hizo por la democracia, no solo por el hecho de la consolidación de la democracia y lo que hizo con los ataques de los carapintadas, que se comprometió en defensa de la misma. En muchas otras ocasiones se comportó con mucha responsabilidad y no aprovechando las debilidades o los problemas que tenía el Gobierno.

No aprovechó eso para sacar ventaja de tipo electoral, lo sé bien. Actuó con mucha responsabilidad y solidaridad con la democracia. Si, fue mal entendido y muchos le decían que no era duro con Raúl Alfonsín, lamentablemente eso, ta vez, le significó perder las elecciones. Mi padre dijo que nos perdimos un presidente como Cafiero por su lealtad republicana y democrática.

¿Podríamos decir que también el kirchnerismo sembró vientos y cosechó tempestades con lenguaje y una realidad beligerante?

La relación entre las fuerzas políticas fueron duras en los últimos años. Desde el 2001 fue muy dura y fue la menos adecuada.

Hay responsabilidades compartidas. Hay que decirle al oficialismo y a la oposición que sembraron vientos y se retroalimentan como un péndulo cada vez más al extremo del uno y del otro.

Siempre las responsabilidades son compartidas. Cuando se juzga una gestión, hay que hacerlo con el oficialismo y la oposición. No solo en estas cuestiones, sino que también en lo económico, educativo o políticas internacionales.

Lo que hoy tenemos que pensar es cómo recuperamos, a partir de un acuerdo entre las fuerzas políticas que recuperen valores democráticos porque así no podemos seguir. Debemos priorizar lo electoral.

