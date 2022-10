Kaddish II

Por encima de los himnos

en el brillo del lenguaje

flota la Nada

flota el Ahora

bienaventurado el que fue despojado

y caminó desnudo

bendecido

el recluta del destino

Que su recuerdo sea para la bendición

y bendito

(Trad.: Juan Arabia)

Iossif Ventura

Iossif Ventura es un poeta nacido en 1938 en Canea (Creta). Es el último varón judío sobreviviente nacido en la isla. Dirige la revista de poesía electrónica Poeticanet (www.poeticanet.gr & http://www.poeticanet.com). Es miembro de la Sociedad de Autores Helénicos y de la Sociedad Literaria de Parnassos. Además, participa en el comité de administración de la sinagoga Etz Hayyim, Chania, Creta. Es miembro del comité internacional del Festival de Poesía VOIX Vives de Méditerranée, en Méditerranée, Francia.

En poesía publicó: Liquid Circle (Athens, Gavrilidis, 1997); The Arithmetic of a Reminiscence (Athens, Gavrilidis, 1998); Tanais (Athens, Gavrilidis, 2001); Comments in Black (Athens, Gavrilidis, 2006); Zyklon (Athens, Melani, 2009); The Game (Dardanos, 2015); The poems of Petros Alovitos (Nikas, 2020) y Tanais/Tanais and Zyclon (Nikas, 2020).

El presente poema fue extraído de Kyklonio & Tanaïs. Two Poem Cycles Commemorating the Holocaust of the Jewish Community of Crete, Red Heifer Press (California, 2015).