La claridad

La parte más aburrida de un viaje uno supone que sucede en el aeropuerto. Colas, trámites, horas de espera. Últimamente, las estadías en las salas de embarque de un aeropuerto se me representan como temporalidad en estado puro. Las horas pasan como si estuviera junto al mar, lánguidas y precisas. Creo que a lo largo de los años aprendí a aprovechar ese lapso de soledad. Podría decir que en ese máximo de exposición o visibilidad encuentro una intimidad propicia para el ocio y la lectura y deseo que los aviones se demoren. Los sonidos, a la vez, tienen una resonancia hueca, submarina. Los diálogos que ahí se dan son oníricos y en general son el negativo de los que hoy en día uno escucha en la calle: planes exultantes de bienestar, esperanza de consumo y reunificación familiar; en definitiva, entrenamiento de fantasías. Como una terapia alternativa, deberían ofrecerse estadías pagas en el anonimato de los aeropuertos internacionales, junto a los que parten.

Hace unas semanas, antes de despegar rumbo a Mendoza, estaba tan a gusto en un sillón observando a través de un ventanal el frío paisaje de los aviones estacionados, que fui el último en embarcar. El vuelo salía de Ezeiza, lo que me ofreció la posibilidad de una estadía clandestina en una sala internacional. La desolación de los aeropuertos acentúa la sensación extraña de soledad que Brian Eno, de alguna manera, explora en la música ambiental de Music for airports. El hábitat de un aeropuerto pareciera ser el del primer hombre, en un futuro incierto. O quizás sea más justo decir: el hábitat del último hombre.

Una vez en Mendoza, la sensación de placidez solitaria se prolongó. La ciudad, desconocida para mí hasta ese momento, tenía una fisonomía familiar y a la vez sofisticada, con un fondo de cordillera. Había olvidado que una ciudad podía crecer junto a las montañas, en una tenue altura. Es muy fácil describir y captar el espíritu de una ciudad que crece junto al mar, fusionada a un puerto. Pero una ciudad de montaña, sospecho, tiene un espíritu secreto y predetermina una idiosincrasia parsimoniosa. La amabilidad de los anfitriones reforzó esta sensación.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mientras enhebro estas tonterías en mi cuaderno, Lucrecia me acerca una copa de Syrah, la perla del viñedo donde me encuentro (inhalo, dejo caer unas gotas del líquido que paseo por el cuenco; ostenta excelentes niveles de acidez natural, aromas intensos y color profundo). El comedor es más bien sobrio; además de las mesas y sillas del afuera, en la construcción rectangular bañada con los tintes del ocre hay un adentro con cuatro mesas y un sanitario detrás de la barra; en el rincón donde habita una lámpara de pie, un tenue foco decanta la baba lumínica que imprime sosiego en el ambiente. Lucrecia se quita las gafas y respira hondo, lo más hondo posible hasta deshacer el grumo de las vísceras y palidecer un poco; con gestualidad sintomática, los ojos glaseados, imprime en el rostro un tenue repertorio onírico, salvajemente forzado. Cierra los párpados y comprime los ojos con la base de las palmas duras (una mancha difusa ligeramente pastiche había tomado parte del rostro hinchado, entre el pómulo derecho y la sien). Sofoca un hipo de dolor: ¿seguimos con el Malbec?

De pronto, ráfagas de viento salado balancean los árboles, levantan polvo y con cada bocanada arrastran ovillos de pasto seco. La estancia recibe los reflejos del disco multicolor que sigilosamente rueda hacia el milagro de la transformación en la hoguera del tiempo, develando el cielo un avance minúsculo de la nocturnidad en ese momento del día en que se produce la última reserva de luz natural. A lo lejos se oyen los primeros motores del ocaso ensuciando el silencio que, en un nivel infinitesimal de la totalidad del momento, desean con toda fuerza apagar la claridad del día en ese recodo de Maipú.