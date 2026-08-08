La construcción del acontecimiento

Iba a todos lados con una escalera portátil. Y su cámara de fotos, por supuesto. Era Juan Di Sandro, había nacido en Italia en 1898 y desde 1914 hasta 1977 trabajó como reportero gráfico en el diario La Nación. Fue su tarea de toda la vida, al tiempo que la inventaba, mientras la iba haciendo.

Hay imágenes que son pregnantes. Más aún, diseñan el modo de recordar el pasado. Ellas mismas son las que evocamos, cuando pensamos en la visita del Graf Zeppelin (1934), la inauguración de la 9 de Julio (1937) o a Perón desfilando en su caballo pinto (1949). No hace falta haber estado en esos años ni en esos sucesos para que todos tengamos (presentes y ausentes; contemporáneos y posteriores) conformada la misma visión. Que es la Di Sandro puso al servicio de la memoria colectiva. Sobre todo, en los años del primer peronismo, pionero en unir política y espectáculo.

Las fotos en blanco y negro de Eva con sus abrigos y sombreros, una figura que apenas había dejado atrás ser actriz y con esas herramientas ya era primera dama, ocupan el lugar de Eva en la forma de evocarla de esa época. Las fotos de Di Sandro evaden, por momentos, la noción documental y se internan en una experiencia más profunda con el pasado. Esa que lo sustituye y lo reemplaza. Podemos decir que, desde hace rato, el hecho ha sido destruido por el acontecimiento que se construye para legitimar la realidad. Podemos decir, también, que Di Sandro siempre estuvo allí para fotografiarlo.