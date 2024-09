La película argentina "El jockey" fue elegida como la mejor de América Latina en San Sebastián  

La película "El jockey", del argentino Luis Ortega, ganó este sábado el premio Horizontes a la mejor película latinoamericana en el Festival de San Sebastián.

La película competía con trece coproducciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, en el certamen de la ciudad del norte de España.

"Gracias por este inmenso reconocimiento a nuestra película y a nuestro cine", dijo al recoger el premio el protagonista de la película, Nahuel Pérez Biscayart, quien cargó contra los recortes del gobierno de Javier Milei al cine argentino.

"Detrás de ese autoengaño en el que viven, ese odio que profesan, no hay ninguna libertad. Hay simplemente una profunda soledad. Podrán intentarlo, pero no nos van a destruir, no nos vamos a destruir ¡Viva el cine argentino!", lanzó Pérez Biscayart.

El gobierno de Milei, que busca reducir drásticamente los gastos del Estado en medio de una fuerte crisis económica, impuso un fuerte recorte en el Instituto Nacional del Cine (INCAA).

Los recortes han incluido la suspensión de programas de apoyo y el despido de buena parte de sus empleados, lo que ha dejado virtualmente paralizado al INCAA.

"El jockey", seleccionada por Argentina para ir a los Óscar, narra en tono onírico la transformación de un jinete hípico a sueldo de mafiosos en Buenos Aires.

Drogadicto y atormentado, sufre una caída en una carrera que lo conduce al hospital, pero que en realidad es el primer paso para un cuestionamiento total de su identidad.

Para conocerse, y para huir de los sicarios, se escapa del hospital y emprende un delirante paseo por un Buenos Aires de tono irreal.

