Las mejores series y películas para ver este fin de semana de septiembre

Septiembre trae la primavera y para las recomendaciones desde PERFIL priorizamos propuestas pochocleras sin perder de vista alguna opción un poco más sofisticada. Hay regresos esperados, como el de Star Wars, nuevas historias de superhéroes y películas latinoamericanas que exploran los vínculos, la soledad y la memoria.

Amazon

Sector VIP

Desde el 3 de septiembre está disponible Sector Vip (2020) del director Eduardo Pinto con Luis Machín, Martina Krasinsky y Joaquín Berthold.

Un thriller que narra la historia de Ginny que llega a Buenos Aires desde el interior de la provincia de Buenos Aires para trabajar como bailarina y Paul, un empresario de relaciones públicas, se convierte en su representante.

Santos Genovese, periodista que brilló en los '90, conduce un programa de televisión sin rating e insiste con una denuncia sobre aguas contaminadas. En un boliche, mientras busca una fuente, conoce a Ginny. Enseguida, Paul le ofrece dinero e información que compromete a funcionarios del gobierno a cambio de que la difunda cuanto antes.

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HBO

Supergirl

Desde el 10 de septiembre en HBO Max se puede ver Supergirl de DC Studios. La historia se enfoca en la nómada interplanetaria Kara Zor-El, conocida como Supergirl, prima de Kal-El, Superman.

Cuando un adversario inesperado y despiadado ataca cerca de casa, Kara se une con una compañera inesperada. Juntas, emprenden un viaje épico e intergaláctico, luchando por equilibrar la necesidad de venganza con la búsqueda de justicia y salvar la vida de Krypto, el mejor amigo de Kara. El elenco incluye a Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham, David Corenswet y Jason Momoa.

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La película fue escrita por Ana Nogueira y dirigida por Craig Gillespie. Los ejecutivos de DC Studios, Peter Safran y James Gunn, produjeron la película, que está basada en el personaje Supergirl, creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. La película es producida ejecutivamente por Nigel Gostelow, Chantal Nong Vo y Lars P. Winther.

O. J. Simpson: la explotación del mal

Esta docuserie se estrenó el 7 de septiembre y presenta imágenes inéditas del fallido regreso de O.J. Simpson a la televisión que revelan tensión, encuentros incómodos y las verdades detrás de cámaras que ponen a prueba los límites éticos de la maquinaria mediática estadounidense.

El material recupera grabaciones perdidas de un proyecto que se llamo Juiced en el que Simpson hacía bromas con cámaras ocultas a gente al estilo Tinelli. O. J, Simpson fue una celebridad del deporte estadounidense y en 1994 fue el único sospechoso de asesinar a su ex esposa y un amigo de ella, pero en 1995 la Justicia lo declaró inocente, con estos programas buscaba limpiar su imagen, pero no resultó como esperaba.

En el camino

Esta película escrita y dirigida por David Pablos fue seleccionada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) para representar a México en la carrera por la nominación a Mejor Película Internacional en la próxima entrega de los Oscars.



La película sigue a Veneno, intepretado por Victor Prieto, un joven nómada que sobrevive intercambiando favores sexuales por dinero, que conoce a Muñeco, interpretado por Osvaldo Sánchez, un hombre solitario marcado por un pasado peligroso. Enmarcada por la geografía del desierto del norte de México, la película explora el amor, la intimidad y las masculinidades a través de un vínculo tan inesperado como transformador. Es una producción de Animal de Luz con Inna Payán, Luis Salinas, Diego Luna y Enrique Nava como productores.

Disney Plus

Star Wars: The Mandalorian and Grogu

La nueva película del universo de Star Wars lleva a la pantalla grande a Din Djarin, el Mandaloriano, y Grogu, dos de los personajes más queridos de la saga surgidos de la serie The Mandalorian. La historia continúa sus aventuras mientras ambos se enfrentan a una nueva misión en una galaxia todavía atravesada por conflictos y amenazas. Con Jon Favreau en la dirección, la película recupera la combinación de aventura, ciencia ficción y western espacial que convirtió a la serie en uno de los grandes fenómenos recientes de la franquicia. Una oportunidad para reencontrarse con Grogu y disfrutar de Star Wars.

CINE

Islandia

Islandia de Leandro Cerro con Katja Moltgen, Erin Evans y Georg Hólm llega al Cine Arte Cacodelphia.



Este documental sigue a un joven que, tras la muerte de su padre, se deshace de sus pertenencias y deja Buenos Aires para viajar a Islandia. Lo guía la música que lo acompañó durante la enfermedad del padre: la de Sigur Rós y la de otros artistas islandeses que fue descubriendo. Durante siete meses recorre la isla con una cámara pequeña, registra glaciares, volcanes y cascadas, y busca a esos músicos para filmarlos y conversar sobre sus procesos creativos y sobre la vida.

