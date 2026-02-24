Las surrealistas argentinas del siglo XX a la actualidad inauguran el año en el MACBA

El Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA) anunció su programación artística 2026 que comienza con una propuesta que reúne a artistas desde el siglo XX a la actualidad cuya obra se vincula al surrealismo de algún modo. Esta exposición, denominada “Continente oscuro” se inaugura el 19 de marzo y ocupará cuatro pisos del museo.

“Continente Oscuro” está curada por Leandro Martínez De Pietri y parte de vínculos con el surrealismo y sus derivas locales, la muestra propone una genealogía alternativa que pone en relación figuras históricas como Raquel Forner, Alicia Penalba, Mildred Burton, Yente, Emilia Gutiérrez, Juana Butler y Magda Frank con artistas contemporáneas como Nicola Costantino, Ad Minolitti, Fernanda Laguna, Elba Bairon, Nora Correas, Graciela Sacco, Liliana Porter, Laura Códega, Trinidad Metz Brea, Verónica Gómez, Renata Juncadella y Jimena Losada, entre otras.

Cristina Schiavi "Deseo Opaco" (2021)

Grete Stern "Sueño n°16 (sirena del mar)" 1950

Nicola Costantino "Lágrimas de cristal, según Man Ray" 2006

Verónica Gómez "La construcción de un milagro" 2025

Entre agosto y noviembre, el museo presentará dos exposiciones homenaje dedicadas a Raúl Lozza (1911–2008) y Adriana Ablin (1977–2025), con curaduría de Rodrigo Alonso. La exposición sobre Lozza revisitará el legado del fundador del Perceptivismo desde debates actuales en torno a la abstracción y la percepción del color, mientras que el homenaje a Ablin propondrá un recorrido por su pintura reciente, marcada por una investigación sobre la geometría sensible y las relaciones entre imagen digital y tradición pictórica.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Raúl Lozza

Adriana Ablin "Luz inocua" 2017

La temporada incluirá las primeras exposiciones en Argentina del artista alemán Gerold Miller y del guatemalteco Darío Escobar. Mientras Miller explora los límites entre pintura, objeto y espacio expositivo, Escobar presenta una selección de obras que reconfiguran objetos cotidianos para interrogar su dimensión simbólica y formal.

La Primera Bienal de Arte Indígena abre un nuevo capítulo en la escena contemporánea argentina



Durante octubre, en el marco del BA Photo, el sexto piso del museo exhibirá la obra de Gianfranco Civile, fotógrafo argentino basado en los Estados Unidos. La exposición se centrará en el período en que el artista, durante la pandemia en Uruguay, comenzó a experimentar con distintos estilos fotográficos, recorriendo y registrando el entorno social local, sus historias y modos de vida.

Darío Escobar "kukulkan 2" 2009

Gerold Miller

Gianfranco Civile

Desde noviembre la programación se completará con las exposiciones de Carolina Antoniadis, con curaduría de Adriana Lauria, y, por primera vez en la Argentina, de las destacadas artistas Vânia Mignone y Fernanda Galvão, dos referentes del arte contemporáneo brasileño, cuyos proyectos abordan la pintura y el ornamento como territorios expandidos, con referencias a la cultura visual, la identidad y la memoria. Sus exhibiciones se realizarán en colaboración con la galería Casa Triángulo.

Carolina Antoniadis "Desplazamiento" 2010

Vania Mignone, sin título, 2024

Fernanda Galvao, "Egg inside another egg", 2025

Martina Quesada

Martina Quesada, "Letting the light back in pigment"

Además, en el sexto piso del museo, podrá verse la obra de Martina Quesada, artista argentina basada en París, cuya práctica abarca escultura, instalación y video.

Con esta programación, el MACBA continúa desarrollando una línea curatorial orientada a generar cruces entre historia y contemporaneidad, articulando exposiciones, programas públicos y actividades interdisciplinarias que amplían el vínculo entre arte y público.



Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA)

Av. San Juan 328, San Telmo, CABA

Horarios:

Lunes a viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 19:00 hs.

Martes cerrado.

Entradas:

Entrada general: $8.000

Estudiantes, docentes y jubiladxs acreditadxs: $4.000

Niñxs de 6 a 12 años: $4.000

