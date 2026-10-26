El 26 de octubre, el santoral católico celebra con profunda gratitud la memoria litúrgica de San Evaristo, insigne papa y mártir del siglo II. Nacido en Grecia en el seno de una familia judía, este sabio pastor sucedió a San Clemente I en la cátedra de San Pedro, gobernando la Iglesia con admirable dedicación apostólica.

San Evaristo y su histórica labor pastoral en la Iglesia primitiva

Durante su santo pontificado en Roma, dividió la ciudad en títulos o parroquias para organizar la atención de las comunidades creyentes. Asimismo, dispuso la presencia de siete diáconos para custodiar al obispo en sus predicaciones, testimonio que consolidó el orden litúrgico y reflejó su constante celo por la fidelidad evangélica durante tiempos de duras persecuciones imperiales.

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Las crónicas eclesiásticas antiguas y tradiciones históricas le atribuyen numerosos prodigios de sanación espiritual y la preservación de la doctrina auténtica ante las primeras desviaciones heréticas. Con un testimonio de vida caracterizado por la austeridad monástica y la humildad, impulsó el socorro de los necesitados mediante la práctica incesante de las obras de caridad.

En la piedad contemporánea, es venerado como patrono de los párrocos y de quienes prestan servicios administrativos eclesiales. Miles de fieles acuden hoy a su intercesión divina para pedir sabiduría en las decisiones comunitarias, paz en los hogares y la gracia de una profunda vida de oración, encontrando en su legado un ejemplo de entrega incondicional a Cristo.

Las oraciones dedicadas al santo pontífice invocan su amparo para mantener la unidad en las familias y en las parroquias. A través del rezo del Santo Rosario y novenas especiales, los devotos le imploran fortaleza para superar las tribulaciones morales, solicitando una sincera conversión de corazón y confiando plenamente en la infinita misericordia de Dios.

Su imperecedero legado pastoral continúa siendo un faro de fe para toda la comunidad católica mundial. Venerado como un valiente defensor de las enseñanzas del Salvador, San Evaristo motiva al pueblo creyente a caminar con esperanza hacia el reino celestial, asegurando que el amor fraterno y el testimonio coherente conducen a la salvación del alma.

La veneración a los otros santos del día y de la semana

En esta misma fecha, la liturgia conmemora al virtuoso obispo San Cedd de Essex y a San Lucian. Asimismo, durante el transcurso de esta semana se destacan figuras fundamentales del calendario romano, como San Caimerio, los Santos Crispin y Crispiniano y San Simón y San Judas Tadeo, cuyos testimonios de santidad fortalecen profundamente la fe de toda la Iglesia.

Para los devotos que residen en la Ciudad de Buenos Aires, es posible rendirle homenaje y pedir su bendición en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, ubicada en el céntrico barrio de San Nicolás (San Martín 27). En este histórico templo primado, la comunidad venera las imágenes y reliquias de los primeros papas de la Iglesia y ofrece espacios propicios para la meditación.