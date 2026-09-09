El 9 de septiembre, el santoral católico conmemora la memoria litúrgica de San Pedro Claver, insigne misionero y presbítero de la Compañía de Jesús. Nacido en Verdú hacia 1580, este virtuoso religioso consagró su vida entera en Nueva Granada al consuelo espiritual y material de los africanos víctimas de la trata transatlántica de seres humanos.

San Pedro Claver y su heroico voto de servicio incondicional a los marginados

Inspirado por el sabio consejo de San Alonso Rodríguez durante su formación universitaria en Mallorca, navegó hacia el continente americano para proclamar la palabra de Dios. Al ordenarse sacerdote en Cartagena de Indias, emitió su célebre voto de convertirse solemnemente en el esclavo de los esclavos, asumiendo un compromiso eterno de caridad cristiana.

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Durante más de cuatro décadas, acudió incansablemente al puerto para recibir los barcos cargados de prisioneros exhaustos. Les brindaba medicinas, alimentos y auxilio directo antes de brindarles la instrucción catequética, logrando la evangelización urbana y el bautismo de más de trescientas mil almas mediante un testimonio de fidelidad evangélica y profunda compasión.

Las crónicas de la época documentan extraordinarios prodigios milagrosos y curaciones espontáneas atribuidas a su santa imposición de manos. Dotado del don de profecía y discernimiento espiritual, dedicó infinitas horas al sacramento de la reconciliación, visitando diariamente a los enfermos en hospitales y leprosarios en medio de una austera vida de oración.

Declarado patrono de las misiones entre los pueblos negros y de los derechos humanos por la Santa Sede, su devoción se mantiene plenamente vigente. Los fieles acuden continuamente a su intercesión divina para implorar la erradicación de las injusticias, el fin de la discriminación racial y el alivio ante graves afecciones físicas y del espíritu.

Sus devotos rezan fervorosas novenas solicitando su protección para los perseguidos y la gracia de una auténtica conversión de corazón. Su inmortal legado recuerda que la verdadera grandeza cristiana nace del amor fraterno y el socorro humilde a los sufrientes, consolidándose como un ejemplo imperecedero de salvación del alma y entrega generosa.

La veneración a los otros santos del día y de la semana

En esta misma fecha, la liturgia conmemora al virtuoso obispo San Gorgonio de Roma y a San Ciarano de Clonmacnoise. Asimismo, durante esta intensa semana se celebran figuras fundamentales del calendario romano, como San Nicolás de Tolentino, el Santísimo Nombre de María y San Juan Crisóstomo, cuyos virtuosos testimonios enriquecen la fe del pueblo creyente.

Para aquellos devotos que residen en la Ciudad de Buenos Aires, es posible rendirle homenaje y encomendarse al santo en la Iglesia de San Ignacio de Loyola, ubicada en el histórico barrio de Monserrat (Bolívar 225). En este templo emblemático de la Compañía de Jesús, la comunidad custodia imágenes veneradas y celebra solemnemente su memoria con momentos de oración.

LT