El 8 de septiembre, el santoral católico celebra con inmensa alegría la Natividad de la Santísima Virgen María. Esta fiesta universal conmueve a la Iglesia desde los primeros siglos de la cristiandad, recordando el nacimiento de la humilde joven de Nazaret elegida por Dios para ser la Madre de Jesucristo y la aurora gloriosa que precedió al Sol de Justicia en la historia sagrada.

La Natividad de la Santísima Virgen María y el origen divino de la Redención

Hija de San Joaquín y Santa Ana, su nacimiento milagroso fue anunciado por mensajeros celestiales a una pareja de ancianos estériles. La tradición conservada en el Protoevangelio de Santiago atestigua cómo la Divina Providencia preparó desde la eternidad el nacimiento purísimo de la Virgen, preservándola de toda mancha de pecado para convertirse en el sagrario vivo del Verbo encarnado.

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Los relatos marianos le atribuyen incontables prodigios y sanaciones, destacando la liberación de plagas medievales y la protección victoriosa de pueblos enteros bajo su manto protector. Las crónicas litúrgicas de la Santa Sede señalan que la dedicación de la primitiva basílica de Santa Ana en Jerusalén fijó para siempre esta solemne conmemoración mariana en el calendario litúrgico romano.

En la piedad popular contemporánea, la devoción a la Niña María promueve una profunda conversión de corazón y el amparo incondicional de las familias. Miles de peregrinos rezan el Santo Rosario e invocan su dulce intercesión para pedir la protección de los recién nacidos, la sanación de los enfermos y la paz en las naciones atribuladas por los conflictos.

Las oraciones marianas dedicadas a esta festividad resaltan su condición de Madre de la Esperanza y refugio seguro frente a las tentaciones. Los fieles acostumbran ofrecer novenas y cánticos marianos, implorando que la luz divina de su nacimiento ilumine las sombras del alma y guíe al pueblo creyente hacia un encuentro sincero y transformador con el Redentor.

Su memoria imperecedera impulsa a los cristianos a imitar su humildad, su obediencia y su inquebrantable fidelidad evangélica. La Iglesia universal venera la natividad mariana como el pórtico sagrado del Nuevo Testamento, recordando que mediante su SÍ generoso comenzó la renovación espiritual del mundo entero y la definitiva salvación del alma para toda la humanidad doliente.

La veneración a los otros santos del día y de la semana

En esta misma fecha, el calendario romano recuerda al papa San Sergio I, promotor del canto del Agnus Dei, y a San Adriano de Nicomedia. Asimismo, durante el transcurso de esta intensa semana se veneran figuras ilustres como San Nicolás de Tolentino, San Juan Crisóstomo y el Santísimo Nombre de María, cuyos virtuosos ejemplos de fe enriquecen profundamente el camino espiritual eclesial.

Para los devotos que residen en la Ciudad de Buenos Aires, es posible rendirle homenaje y contemplar su gracia en la Parroquia San Miguel Arcángel, ubicada en el céntrico barrio de San Nicolás (Suipacha 1235). En este histórico templo porteño, la comunidad custodia una venerable imagen de la Virgen Niña, ofreciendo espacios de meditación, oraciones solemnes y bendiciones especiales.

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