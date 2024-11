"There Was, There Was Not", el crudo documental que muestra el conflicto de Nagorno Karabaj a través de la vida de cuatro mujeres

Según la cultura armenia no se usa la frase "Había una vez" en los cuentos e historias populares, si no que en su lugar se utiliza "Había pero no había". De esta manera comienza el documental “There was, there was not” (Había pero no había), acerca de la República de Artsaj, un país no reconocido que ya no existe, en medio del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán.

La película de la directora Emily Mkrtichian se proyectó en el 39° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en la “Competencia Internacional” y sigue a cuatro mujeres de Artsaj, un estado que “dejó de existir” a inicios de 2024 y enfrentó las secuelas de una guerra mucho tiempo antes de quedar nuevamente involucrado en otra.

Nagorno Karabaj: firmaron la disolución y la república "dejará de existir" el 1 de enero de 2024

Aquí seguimos a una judoca profesional, una dirigente política que se postula para alcalde, la fundadora de una asociación de mujeres y a una especialista en buscar y desactivar minas terrestres, que construyen su vida con la esperanza de que su hogar sea un lugar mejor.

Mkrtichian, cineasta y artista multimedia, comenzó a filmar la película alrededor de 2018 con el objetivo de crear una meditación sobre los roles de las mujeres de esa región, donde residía una población de mayoría armenia pero que es desde hace décadas un objeto de disputa entre Azerbaiyán y los habitantes del enclave, apoyados por la vecina Armenia.

El 27 de septiembre de 2020 el ejército azerbaiyano lanzó una ofensiva sobre el territorio también conocido como Nagorno Karabaj, desde ese momento se reactivó un conflicto que permanecía inactivo (aunque latente) desde 1994.

Desde tomar las armas hasta huir como refugiadas, cada vida cambia irrevocablemente. El viaje de las cuatro mujeres, y el entorno que las rodea, se convierte en el mito de una patria perdida y en el poder de la historia para mantenerla viva.

La cineasta armenia reflexiona sobre los horrores de la guerra desde su rol de observadora, que interviene en momentos puntuales cuando las protagonistas necesitan hacer catarsis de la impotencia que les genera esta interrupción forzada de sus vidas. Sus distintas respuestas, que van desde sueños rotos, el cambio de los peluches por fusiles y hasta el escape como refugiadas, son algunos de los testimonios más fuertes dentro del cine documental sobre de una nación que ha sido calificada como "fantasma" y que se resiste a ser olvidada.

"There Was, There Was Not" es una historia emotiva que muestra la complejidad sobre estos habitantes del Cáucaso soviético que han estado atrapados en una disputa de décadas sobre Karabaj, librando dos guerras por el territorio montañoso en la década de 1990, tras la caída del Muro de Berlín, y otra más reciente en 2020, pero que en realidad representa un conflicto que viene desde hace siglos.

