Una exposición despertará espacios vacíos en el centro porteño, reabriendo locales cerrados

La pandemia no sólo cambió –tal vez para siempre– algunas costumbres, también cambió geografías. Es sabido que la actividad en los centros urbanos, esos pequeños espacios de gran densidad donde generalmente se concentra el comando operativo del poder –sabemos a qué nos referimos– mermó, en y desde ese momento, a un punto en el cual se puede estar tentado a declarar su defunción. Entonces: ¿cuál será su futuro en tiempos del “home office” y el autoencierro? Lo que inmediatamente dispara una cuestión más general: ¿cómo queremos vivir juntos?

Esta última pregunta da título al proyecto del Goethe-Institut de Buenos Aires para promover un intercambio internacional entre artistas, urbanistas y académicos con el objetivo de reflexionar sobre la convivencia en las urbes del futuro. Las ciudades –comenta la propuesta– no solo funcionan como redes de vivienda, transporte, saneamiento, producción de bienes o comunicación, sino que se comportan como organismos vivos que digieren, envejecen, se infectan, enferman y finalmente mueren. Podemos, entonces, expandir la cuestión a: ¿cómo “necesitamos” vivir en las “nuevas” estructuras urbanas?

Ensayando una posible respuesta a éste, seguramente uno de los interrogantes que más nos preocupan, el Goethe-Institut organiza y propone desde el 2 al 12 de febrero una muestra bajo el título El centro ha muerto, viva el centro. Con curaduría de Hernán Kacew en Argentina y Lívia Nolasco-Rózsás en Alemania –quienes seleccionaron trabajos de artistas de Argentina, Alemania, Chile, España y Bélgica, entre otrxs– propone una exposición que “habite ese cuerpo”, es decir, un sistema instalado en el microcentro del Buenos Aires de hoy, barrio en disputa por su actual transformación citadina, incluida la gentrificación, que se despliega por sus calles, locales comerciales, galerías, plazas y estaciones de subte al que se pueda acceder y transitar. La exposición tiene la firme intención de despertar espacios vacíos, levantando las persianas de algunos negocios abandonados para volver a ocuparlos transformados en sitios de exhibición de obras de arte visuales, que dialoguen con este presente no planeado expandiendo digitalmente las calles y plazas con la intención de revelar las potencialidades de los espacios públicos. Repartidas por la Ciudad, en forma de documentos del pasado o ficciones de nuestro presente, las obras, mediante metáforas y abstracciones, se permitirán especular sobre el futuro, a la vez que a imaginar una nueva vida para el microcentro. Video-instalaciones, esculturas en realidad aumentada, películas 16 mm, objetos digitales o transfer de super 8, son los soportes estéticos que pondrán en juego nuestra capacidad de descubrir (o en muchos casos redescubrir) los espacios, de encontrarles una nueva “funcionalidad” o a lo mejor solamente una nueva manera de ser mirados. Esa será nuestra opción, como también una oportunidad que tiene el arte de dar salida o de abrir lo hasta ahora cerrado, no solo en tanto a la percepción que tenemos del lugar en el cual vivimos, sino de lo que somos en relación a nuestro hábitat.

Para bien y para mal el verano transforma la Ciudad de Buenos Aires. El calor húmedo nos mata, pero el éxodo de gran parte de la población con motivo de sus merecidas vacaciones la vuelve menos densa, más caminable y oportuna para disfrutar de su propuesta cultural y con la posibilidad de encontrarla ahí nomás, a la vuelta de la esquina.

Para los más formales, o aquellos que siempre necesitan más información, de la mano del curador, se ofrecerán visitas guiadas por la muestra los sábados 4 y 11 de febrero a las 20. Todo, por supuesto, con entrada libre y gratuita.

Quiénes participan

Ahmet Ögüt, Países Bajos, Monuments of the Disclosed, (Monumentos en realidad aumentada) / Archivo de la Memoria Popular Villa 20, Argentina, (videos y diagramas compuesto por documentos) Cristóbal Cea / Antes del olvido, Chile, Baquedanos (Animación 3D) / Damjanski, Alemania, Contagion Post Human (Video) - Inside: Balloon Dog (Realidad aumentada, objeto digital) / Daniel Carrizo, Argentina, Todo sigue igual (16 mm) / Eli Cortiñas, Alemania - España, Not Gone With the Wind (HD found footage) / Isabell Spengler en colaboración con Neo Huelcker, Alemania, Voice Elevator (Video- instalación, monocanal) / Johan Grimonprez, Bélgica, BED (Video) / Julián Matta, Argentina, Quiero ser el fantasma de este lugar (Video- instalación) / Liv Schulman, Argentina - Francia, El síndrome de la caverna (Video HD) / Manuel A. Fernández, Argentina, Es el fin del mundo tal como lo conocemos (Y me siento bien) (Video) / Nadja Buttendorf, Alemania, Robotron - a Tech Opera (Serie web) / Robert Olawuyi, Alemania, Ausgrenzung (Realidad aumentada) / Sarah Degenhardt y João Carlos Pinto, Alemania, Limbo (Video- instalación) / Tobias Zielony, Alemania, Alles (Chemnitz) (Video transfer de super 8 mm).