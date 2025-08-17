Aparecieron carteles amenazantes contra los jugadores de Boca en el hotel donde se concentran en Mendoza

No son tiempos tranquilos ni placenteros los que se viven en Boca Juniors. La mala racha histórica de 12 partidos sin triunfos en todas las competencias que le tocó disputar en los últimos meses hizo crecer el descontento entre sus hinchas y ese cimbronazo también se extendió a lo institucional ya que ante la falta de resultados positivos, su presidente, Juan Román Riquelme, decidió desarmar el Consejo de Fútbol para reestructurar todo lo referido al manejo futbolístico.

En medio de este clima atravesado por turbulencias, esta tarde, el plantel que orienta Miguel Angel Russo jugará desde las 20.30 ante Independiente Rivadavia de Mendoza en busca de una victoria que le permita encaminarse en el Torneo Clausura. Y en la noche previa, en la puerta del hotel donde se aloja la delegación xeneize aparecieron carteles, en forma de pasacalle, con amenazas hacia los futbolistas.

“La camiseta de Boca se tiene que transpirar" y "Están en Boca, respeten la camiseta y a su gente", se pudo leer en las pancartas, como un mensaje intimidante frente al Sheraton mendocino, con fondo amarillo y letras azules.

Boca no logró enderezar el rumbo ni con la llegada a la dirección técnica del experimentado Russo quien reemplazó a Fernando Gago pero desde que regresó a la institución de la Ribera aún no pudo ganar ni un encuentro.

La cadena negativa de resultados comenzó el 19 de abril e incluyó la eliminación en primera ronda del Mundial de Clubes celebrado en Estados Unidos y luego de la Copa Argentina a manos de Atlético Tucumán, en Santiago del Estero. En el campeonato actual suma apenas tres puntos y se ubica en la penúltima posición de la Zona A.

Además, Boca en este 2025 no entró a la Copa Libertadores ya que quedó afuera en el repechaje ante Alianza Lima de Perú y tampoco llegó a las instancias decisivas del Apertura doméstico.

Con todas estas presiones a cuestas saldrá esta noche al campo de juego del Malvinas Argentinas. Con su público en las tribunas visitantes pero también consciente de que debe revertir su mal momento con urgencia.