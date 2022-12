Argentina-Francia, el sueño de un país entero y el último baile de Messi

¿Cuánto dura un sueño? Google dice que entre 5 y 20 minutos, y que el 95 por ciento se olvida cuando nos levantamos. Sin embargo, hay sueños que duran muchos años, muchas décadas. Para quienes tenemos menos de cuarenta años y nacimos en Argentina, el sueño de salir campeones del mundo duró toda nuestra vida.

Quizás sea por eso que la final de hoy entre Argentina y Francia generó una ansiedad inusitada entre la población, futbolera y no tanto. Porque ahí también radica parte de la magia que se gestó durante este Mundial de Qatar: el equipo atravesó a toda la sociedad. A la que ama el fútbol y a la que le es indiferente.

Existe probablemente una razón que aglutine a esos dos conjuntos que por lo general no se tocan: Lionel Messi, su quinto Mundial, su último Mundial. The last dance.

Argentina jugará hoy, desde las 12, para cumplir el sueño de un país pero sobre todo para cumplirle el sueño a Messi, para honrar la memoria y la historia de Diego Maradona. Pasaron 36 años desde México 1986. Ya es mucho tiempo.

Y así como elevamos a la categoría de altar el estadio Azteca, queremos hacer lo mismo con el Lusail, un poco más lejano y más ajeno a nuestras costumbres, pero el escenario de esta final, la del último baile de Lionel, la que puede coronar al equipo de Lionel Scaloni, la que puede darle la tercera estrella al fútbol argentino.

La magnitud de la cita en el Lusail lo convierte en el juego más trascendente de la brillante carrera de Messi, que contiene 18 años, 1.002 encuentros, 791 goles, 350 asistencias, 41 títulos y 78 premios (7 Balones de Oro incluidos). Termine como termine esta final, Messi marcará un nuevo récord: superará al alemán Lothar Matthäus como el futbolista con más partidos jugados en un Mundial. Leo llegará a 26.

Matthäus tiene 25.

Entre los datos fríos, que hay que poner y que ojalá no importen, están que el arbitraje será del polaco Szymon Marciniak y que su compatriota Tomasz Kwiatkowski estará en el VAR. También que una hora y media antes del partido habrá una ceremonia de clausura que promete ser “memorable”, según informó la FIFA.

Dudas y caminos. La Selección llega luego de eliminar a Croacia en semis por 3 a 0 con una sólida actuación, pero igualmente el entrenador haría cambios. Scaloni confirmó que ya tiene “decidida” la formación, aunque no la informó. Como ocurrió en todos los demás partidos, lo hará un rato antes de que comience.

Hay algunas pistas. Marcos Acuña volvería en el lateral izquierdo en lugar de Nicolás Tagliafico tras cumplir una fecha de suspensión, mientras que la duda pasa por la presencia de Lisandro Martínez –lo que significaría una línea de cinco en el fondo– o el regreso a la titularidad de Ángel Di María, que implicaría un 4-3-3- en lugar de Leandro Paredes.

Desde la consagración de Brasil en Corea-Japón 2002 ningún representante del fútbol sudamericano volvió a levantar la Copa del Mundo. Desde entonces la ganó Italia (2006), España (2010), Alemania (2014) y Francia (2018). Ojalá hoy la tendencia se corte.

Francia, con todos a disposición

R.P.

Francia vivió días complicados por un virus que afectó a varios jugadores del plantel, pero ayer todos estuvieron presentes en la última práctica de cara a la final de hoy contra la Selección argentina. El entrenador Didier Deschamps podrá contar con todos los futbolistas, incluidos Aurelien Tchouaméni y Theo Hernández, con problemas físicos tras la semifinal contra Marruecos.

Al técnico le preguntaron por el duelo con Argentina de Rusia 2018: “No es el mismo equipo, no son los mismos jugadores. Aquí, Argentina ha jugado con seis equipos diferentes y con seis sistemas diferentes. Eso sí lo hemos analizado, nos puede valer. Aunque siempre es posible que contra nosotros hagan algo distinto”, consideró. Y agregó sobre la cantidad de argentinos que habrá en la tribuna: “Soy consciente del apoyo popular a Argentina, que lo tiene en muchas competiciones. Sabemos que la mayoría del estadio los apoyará, pero vamos a esforzarnos para ganar”.