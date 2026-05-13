Argentinos Juniors y el fuerte de La Paternal: la localía que lo lleva a semifinales

Tras el triunfo de Argentinos Juniors en tiempo extra ante Huracán por unos cuartos de final para el infarto, El Bicho se prepara para recibir a Belgrano en semifinales. Lo que parecía un año perdido tras un arranque de 2026 errático y con dudas, se transformó en una campaña histórica gracias a un factor innegociable: la fortaleza del Diego Armando Maradona.

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El estadio de La Paternal dejó de ser solo una cancha de dimensiones reducidas para convertirse en un verdadero calvario para los visitantes. Durante la primera fase del Apertura, el equipo logró una efectividad casi perfecta en casa, lo que le permitió no solo clasificar, sino obtener el beneficio de definir todas las llaves de eliminación directa ante su gente.

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Aquel inicio de ciclo en enero, marcado por la falta de gol y un plantel que parecía no encontrar el rumbo, quedó en el olvido. La localía funcionó como un motor de confianza: en La Paternal, el "Bicho" asfixia, presiona y juega con el reloj a su favor, una receta que Huracán no pudo descifrar y que ahora Belgrano deberá enfrentar con cautela.

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Gracias al sistema de competencia y su excelente cosecha de puntos como local en la instancia previa, el conjunto dirigido por la dupla técnica ha logrado una ventaja estratégica invaluable. En el fútbol argentino actual, donde las localías pesan más que nunca, tener la garantía de jugar el partido decisivo en casa es, para muchos, tener medio pasaje a la final en el bolsillo.

LT.