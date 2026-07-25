Arsenal de Inglaterra ofertaría 100 millones de dólares por el pase de Julián Alvarez

Julián Alvarez vuelve al centro de la escena. Según informó el periódico inglés The Times, el actual campeón de ese país, Arsenal, estaría dispuesto a pagar 100 millones de euros por el pase del delantero. Como Atlético de Madrid, el club en el que se desempeña actualmente el cordobés nacido en Calchín, ya dijo que no está dispuesto a venderlo, en la transacción estaría incluido el atacante sueco Viktor Gyokeres.

El ex River es uno de los futbolistas más codiciados del mercado de pases internacional aunque no haya tenido un gran Mundial 2026. Arsenal, que se consagró campeón de la Premier League en mayo y cortó una sequía de 22 años sin títulos de la mano del español Mikel Arteta, está dispuesto a reforzar su plantel para encarar esta nueva temporada donde su gran objetivo volverá a ser la Liga de Campeones de Europa. En la edición anterior perdió la final ante el PSG francés y quiere su revancha.

Alvarez expresó durante la Copa del Mundo su pretensión de abandonar la entidad madrileña para la próxima temporada. Pero el Aleti se resiste a cumplir su deseo. Ya desechó una millonaria oferta que hizo Barcelona para quedarse con el atacante de 26 años.

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Habrá que esperar para saber si ante esta nueva posibilidad se registran avances en una negociación. Para conseguir su objetivo, Arsenal ofrecería a Gyokeres, quien en la temporada que finalizó a mediados de año señaló 21 goles. Su valor de mercado ronda los 60 millones de euros. En 2025 el sueco recibió un par de propuestas de equipos poderosos de Asia pero él prefirió continuar en el fútbol europeo.

El caso de Alvarez promete varios capítulos en esta época del año cuando varios integrantes de la Selección Argentina que viene de obtener el subcampeonato del mundo buscan nuevos horizontes. En el Aleti donde jugó 106 partidos entre todas las competencias (liga española, Copa del Rey, Supercopa de España, Liga de Campeones de Europa y Mundial de Clubes) en las últimas dos temporadas marcó 49 goles.

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El CEO del club en el que dirige otro argentino, Diego Simeone, dijo estar muy molesto cuando se conocieron las declaraciones del delantero durante el Mundial cuando blanqueó que sería “un sueño” jugar en el club catalán. Miguel Angel Gil Marín se mostró enojado con las pretensiones del Barcelona y también manifestó su desacuerdo con las palabras del cordobés, quien tiene contrato hasta junio de 2030.

Con los blaugranas la chance de un traspaso parece lejana. Pero otra sería la postura ante los ingleses. Alvarez, además, conoce lo que es la Premier porque estuvo en Manchester City durante dos temporadas (convirtió en 36 oportunidades) donde peleó el puesto de centrodelantero con el noruego Erling Haaland.