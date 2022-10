En las últimas horas del martes salió a la luz un video que muestra la salvaje golpiza que recibió Ricardo López, jefe de prensa de Argentino de Merlo, antes de morir. La Justicia está investigando si su fallecimiento se produjo a raíz de los golpes por parte de los familiares de Juliana Gómez, la jugadora que murió en un trágico accidente automovilístico en la ruta 9.

El clip fue difundido en las redes sociales de FM 103.5 de Baradero y en el se puede ver como efectivos policiales tratan de contener sin éxito a los parientes de la futbolista, que comenzaron a pegarle al hombre de 75 años, internado en la habitación de un hospital, por ser quien manejaba el auto que volcó.

Tras agonizar durante varios días, López, también dirigente del club, murió ayer y la Justicia investiga ahora si fue a raíz de la feroz golpiza de los familiares de Gómez.

El hijo del chofer había advertido que los familiares de la jugadora atacaron a su padre

Horas antes del deceso de su padre, el hijo del dirigente y jefe de prensa de Argentino de Merlo había denunciado que la muerte de López se debió a que los familiares de la jugadora fallecida le pegaron con un tubo de oxígeno.

"Cuando está en observación, a la medianoche, la familia llegó y algunas personas agredieron a mi papá. Le pegaron con un tubo de oxígeno en la cabeza. Después el médico me dio las pertenencias y me dijo ‘tu papá está consciente’. Me reconoció, hablamos, me relató todo esto que les estoy contando", declaró a TN.

Por último, aclaró que López no tenía problemas de salud ni enfermedades preexistentes: "No tenía ninguna enfermedad. Siempre manejó, siempre le gustó la ruta. Algunos familiares quedaron detenidos y por una cuestión humanitaria los liberaron para que pudieran ir al funeral de su hija. Hoy están libres".

El desarrollo de la causa

La Justicia de Baradero está investigando la causa de muerte de López. El fiscal a cargo del caso, Vicente Gómez, indicó que la autopsia será clave para saber cómo falleció el chofer del auto que sufrió el accidente.

En una entrevista radial, el letrado señaló: "Luego de tener el informe de la autopsia de Ricardo López podría pedir el cambio de carátula a Homicidio. Tenemos que certificar que el causal de la muerte fueron los golpes que recibió o el accidente en el que participó".

Y agregó: "La carátula es ‘averiguación de causales de muerte’ No podemos certificar fehacientemente, aunque sea producto de la golpiza o por el accidente".

"Por la golpiza hay un imputado que es el padre de Juliana y podría haber dos más sindicados como partícipes de la paliza", dijo en último lugar, haciendo referencia al papá y a los hermanos de la jugadora.

Las jugadoras de Argentino de Merlo apuntaron contra la dirigencia

Luego del accidente, las jugadoras del club responsabilizaron por el siniestro y la muerte de la futbolista a la dirigencia.

"Esto no fue un accidente, esto fue negligencia. Las autoridades de Argentino de Merlo deberían hacerse responsables de la muerte de una jugadora, de apenas 20 años, que iba a representar al club", apuntó el comunicado publicado por ellas.

Asimismo, agregaron: "Los dirigentes debían contratar un micro escolar y Giuli hoy estaba con vida. Pero no, nosotras, las jugadoras, tuvimos que darle esa triste y desagradable noticia a su madre; sentimos bronca y vergüenza".

JP/fl