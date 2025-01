Boca arregló con el español Ander Herrera

El mediocampista español Ander Herrera ultima detalles en la rescisión de contrato con Athletic Club de Bilbao para convertirse en el flamante tercer refuerzo de Boca. Tras las llegadas del chileno Carlos Palacios y el defensor Ayrton Costa, el xeneize logró acordar la llegada de un jugador de élite en el fútbol europeo como Herrera.

El futbolista de 35 años, con pasado en Manchester United de Inglaterra y París Saint Germain de Francia, se encuentra en el País Vasco rescindiendo su vínculo con el Athletic Club de Bilbao y una vez solucionado el trámite confirmará cuándo vuela a la Argentina para unirse al equipo de Fernando Gago.

Formado en las inferiores del Real Zaragoza, el vizcaíno debutó en 2009 frente al Tenerife y, tras 86 partidos, fue traspasado por 8,5 millones de dólares al Athletic Club de Bilbao en 2011 por pedido expreso del reconocido entrenador argentino Marcelo Bielsa. Fue una pieza indispensable y fundamental del recordado Athletic Club de Bilbao, dirigido por Bielsa, que fue subcampeón de la UEFA Europa League y de la Copa del Rey.

Tras 128 partidos, Herrera desembarcó en el Manchester United en 2014 a cambio de 36 millones de dólares. En los Diablos Rojos se mantuvo cinco temporadas, disputó 189 encuentros y coincidió con Marcos Rojo y el uruguayo Edinson Cavani, próximos compañeros en Boca.

Luego de dos temporadas en el PSG, retornó al Athletic Club de Bilbao donde no tuvo el mismo rodaje que en la primera etapa y, tras la derrota del miércoles ante el Barcelona en la semifinal de la Supercopa de España, decidió cerrar su etapa con el club vasco para vestir la camiseta azul y amarilla.

Así, Boca cierra su tercer refuerzo de cara a esta temporada 2025 de triple competencia entre Liga Profesional de Fútbol, Copa Argentina y el retorno a la Copa Libertadores de América tras un año de ausencia.

En paralelo a la llegada del experimentado Herrera, el xeneize avanza a paso firme por los servicios del delantero Alan Velasco, actualmente en el Dallas de Estados Unidos, y el mediocampista Rodrigo Battaglia, de presente en el Atlético Mineiro de Brasil.

Los dos jugadores utilizaron la misma metodología para presionar a sus respectivos clubes a que acepten las ofertas de Boca: decidieron no volver a Estados Unidos ni a Brasil.

En el caso de Velasco, Boca ofertó 10 millones de dólares por el ex-Independiente y el delantero le comunicó a los estadounidenses que no volverá a Dallas si no aceptan la propuesta de Boca. Por su parte, a Battaglia le quedaba un año de contrato y la dirigencia boquense ofertó un millón de dólares por el ex-Huracán. El mediocampista no volvió a Brasil y obligó a los dirigentes del club de Belo Horizonte a aceptar la oferta.