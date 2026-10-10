Boca definirá la semifinal de la Sudamericana ante Vasco da Gama en el Maracaná

Boca definirá la serie semifinal de la Copa Sudamericana en el mítico estadio Maracaná. Así lo determinó ayer la Justicia de Río de Janeiro luego de varias idas y vueltas ya que la concesionaria Fla-Flu que administra el estadio se negaba a albergarlo. Vasco no podía utilizar su estadio, el Sao Januario, porque no tiene la capacidad mínima que exige la Conmebol para este tipo de instancias.

La revancha de la semifinal será el martes 20 de octubre desde las 21.30. Vasco había pedido el cambio de escenario por el tema de la capacidad pero también por las deficiencias en la seguridad tras los informes policiales que alertaron sobre los posibles inconvenientes de jugar un partido de esta envergadura allí. En el Sao Januario entran solamente 21.880 espectadores sentados y el máximo organismo sudamericano del fútbol exige un mínimo de 30.000 para poder ser local.

El club carioca publicó un comunicado en X en el que agradeció la resolución del problema. "La solución fue construida a partir de la articulación del presidente de la Asamblea General del Vasco, Alan Belaciano, en conjunto con los equipos jurídicos de Vasco SAF y del Club de Regatas Vasco da Gama. El caso marca la reanudación del trabajo conjunto entre las áreas jurídicas de las dos instituciones en defensa de los intereses de Vasco", indicaron.

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Vasco había recurrido dos veces al Ministerio Público y al Tribunal de Justicia para que se le permitiera jugar en el Maracaná pero chocaba con la negativa de la concesionaria Fla-Flu (que por partes iguales representa a Flamengo y Fluminense), que no quería cederlo.

Apenas 24 horas antes la Justicia había denegado el pedido del rival de Boca, pero finalmente accedió al pedido para que un partido tan decisivo se juegue en la cancha en la que se definieron dos Mundiales (1950 y 2014).

De acuerdo a información de la agencia Noticias Argentinas el Batallón Especializado de Vigilancia Policial en Estadios, alertó que la casa del conjunto brasileño presentaba severas deficiencias en los accesos aledaños y la masiva llegada de hinchas visitantes podían imposibilitar un despliegue operativo seguro para toda la comunidad.

El encuentro de ida, en tanto, se disputará este martes 13 en La Bombonera, también a partir de las 21.30.