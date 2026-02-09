lunes 09 de febrero de 2026
DEPORTES
Cueste lo que Cueste

Boca juega mal y todas las miradas apuntan a Claudio Úbeda

La derrota de Boca Juniors en Liniers volvió a poner la figura de Claudio Úbeda en el centro de las críticas. El equipo no encuentra funcionamiento ni regularidad.

Claudio Úbeda
Claudio Úbeda | AFP
Román Iucht
Román Iucht

Boca Juniors volvió a perder como visitante en el Apertura 2026. Lejos del empuje de su gente, el equipo de Claudio Úbeda pierde cuerpo y deja al descubierto las falencias con las que convive en este comienzo de temporada.

Las lesiones son una parte necesaria del análisis. Boca arrancó el año con ausencias importantes, y la reciente baja de Exequiel Zeballos aportó confusión a un equipo que no consigue establecer una línea de juego.

Con Leandro Paredes batallando para no contagiarse de la merma de nivel general, Claudio Úbeda aparece en el ojo de la tormenta.

Leandro Paredes
Leandro Paredes

El entrenador cerró la temporada 2025 dándole continuidad al trabajo de Miguel Ángel Russo, y terminó siendo confirmado por la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme pocos días antes de retomar la actividad en 2026.

