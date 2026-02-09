Boca juega mal y todas las miradas apuntan a Claudio Úbeda

Boca Juniors volvió a perder como visitante en el Apertura 2026. Lejos del empuje de su gente, el equipo de Claudio Úbeda pierde cuerpo y deja al descubierto las falencias con las que convive en este comienzo de temporada.

Las lesiones son una parte necesaria del análisis. Boca arrancó el año con ausencias importantes, y la reciente baja de Exequiel Zeballos aportó confusión a un equipo que no consigue establecer una línea de juego.

Con Leandro Paredes batallando para no contagiarse de la merma de nivel general, Claudio Úbeda aparece en el ojo de la tormenta.

Leandro Paredes

El entrenador cerró la temporada 2025 dándole continuidad al trabajo de Miguel Ángel Russo, y terminó siendo confirmado por la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme pocos días antes de retomar la actividad en 2026.

