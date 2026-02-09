La presión que crece en River choca con el emblema Marcelo Gallardo

Tigre dio el golpe en el Monumental, cortando la dulzura del River 2026 con una goleada inolvidable. Con cinco derrotas en sus últimos seis partidos como local, el público volvió a mostrar su descontento contra los jugadores.

River arrastra la presión del 2025 y no logra refrescarse con el cambio de temporada, dando continuidad a un ciclo desgastado. La figura de Marcelo Gallardo, emblema indiscutido del club, sostiene todo, aunque la temperatura crece.

El mismo Marcelo Gallardo habló del 2025 en su conferencia de prensa, calificando la derrota como “impensada” y reconociendo que “nos salió todo mal”.

