De Carlos Alcaraz a Lando Norris, los grandes campeones del deporte en 2025

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz marcaron el camino del tenis en 2025, repartiéndose los principales torneos del año y reforzando la marcada ventaja que el binomio saca sobre el resto. Novak Djokovic, vigente a sus 38 años, se presenta como el eslabón perdido entre ambos y el resto del circuito.

En la temporada de Fórmula 1 hubo un claro dominio de McLaren y Lando Norris, quien se consagró campeón, más allá del furioso cierre de calendario del legendario Max Verstappen. Franco Colapinto, de vuelo bajo, también encontró momentos para destacarse.

La F1 cerró la temporada 2025 con test, reparto de ganancias y Gala anual en Uzbekistán

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El polideportivo local también entregó grandes campeones, como el Club Newman en rugby. También La Natividad La Dolfina, siempre con Alfredo Cambiasso, ratificando su poderío en el polo.

NZ