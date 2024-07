Ernesto Cherquis Bialo, periodista y exvocero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), recordó a Julio Grondona a 10 años de su fallecimiento. "Era una persona respetuosa con el respetable e irrespetuoso con el soberbio", lo definió. También habló del escándalo del FIFA Gate, que explotó luego de su fallecimiento, argumentando que podría haberlo evitado. Además, se refirió a la opaca elección de Qatar como sede del Mundial 2022 y criticó la organización del torneo de primera división, apuntando contra Claudio "Chiqui" Tapia.

Este 30 de julio se cumple una década de la desaparición física de Grondona, un dirigente que marcó un antes y un después en el fútbol argentino. Hasta su muerte, 'Don Julio' había ocupado el sillón de la AFA desde 1979, logrando 36 años ininterrumpidos de poder.

Cherquis Bialo, además de su vocero, siguió de cerca gran parte de sus años como dirigente y también fue testigo de inumerables momentos con el hombre que fue el mandamás de la dirigencia nacional por casi cuatro décadas.

Grondona, la FIFA y una frase: "Le falta Viaducto"

—¿Cómo fue Julio Grondona como dirigente en el fútbol argentino?

—Julio Grondona fue el más grande e importante dirigente del fútbol argentino convertido en un actor también de la dirigencia social desde la humildad del fútbol. Era una persona respetuosa con el respetable e irrespetuoso con el soberbio, con el que quería tirar poder o influencia o poder político o económico para hacer valer, digamos, una preponderancia social

Porque el fútbol, cuando Grondona comenzó a ser dirigente, en los años 60 no era la actividad que es ahora es decir, no tenía este el marco social, que el fútbol contempla... había menos mujeres que participaban del fútbol como socias, como hinchas, como dirigentes y el fútbol como el tango fue viviendo una metamorfosis: pasó de la tribuna de Discépolo a la platea de Macri.

Es decir, comenzó a atravesar una metamorfosis extraordinaria del punto de vista social y Grondona, le tocó vivir todo ese proceso desde la humildad de los años '50, levantando una cancha como la de Arsenal, poniendo él un ladrillo sobre el otro, hasta estar con dignatarios de Estado con presidentes de repúblicas y países aspirantes a organizar campeonatos mundiales.

Usted piense que el Mundial de Sudáfrica se hizo en tributo Mandela, por ejemplo. Que el fútbol norteamericano desde que Grondona fue presidente de la AFA hasta su hasta una década antes estuvo atravesado por el poder de Kissinger. Que Sarkozy participó fuertemente para que Qatar sea sede del 2022, que no le correspondía.

Piense que Putin participó de 7 reuniones de Comité Ejecutivo de la FIFA para que no le tocaran la sede de Rusia. Piense que el FBI metió una investigación con un fiscal de Nueva York, piense que celebridades como Pelé, Platini, Zidane solían pedirle a Grondona cuestiones vinculadas con UEFA o vinculadas con el mundo árabe. Bueno, Grondona vivió toda esa época y nunca olvidó su origen de "El Viaducto".

El sólia decir "a este le falta Viaducto" y venía de reunirse con el rey de Jordania, por ejemplo, para asignarle como retribución a su ayuda para resolver el caso de la señora Arias Uriburu la organización de un sub 17 de mujeres que le pudiera reivindicar la imagen discriminadora de género que tenía el país.

O sea, sabía negociar con eso. Pero después volvía a Buenos Aires, había reuniones de la AFA y había que resolver los problemas de primera D, primera C, el campeonato de Primera, la guita que faltaba para en un club para terminar de consolidar una deuda con embargo. Grondona tuvo la sabiduría y la virtud que no es muy propia de las personas de no olvidar nunca el pasado, saber proyectar el futuro de poder estar con los pobres y con los ricos con los poderosos y con los humildes y trataba todo el mundo de la misma manera.

—¿Si Grondona hubiera querido podría haber sido presidente de la FIFA?

—Es verdad. Fue postulado para ser presidente de la FIFA después de Havelange y él le cedió el lugar a Blatter porque Grondona tenía algunos conceptos de filosofía política extraordinarios. Él decía que era más factible poder liderar políticamente la FIFA sin ser el presidente que siendo el Presidente pero estando cerca del presidente, y sobre todo, siendo una pieza fundamental para el presidente. Blatter no tenía mucha idea, era un hombre que venía de la Coca-Cola cuando la Coca-Cola comenzó a hacer el el principal sponsor de los campeonatos mundiales de fútbol.

Él manejaba ese marketing, no tenía tribuna, barro, paty y choripan. Pero tenía representatividad, idiomas, cultura, con lo cual había que conseguir esa figura para la para el cargo de Presidente pero había que ponerlo vivo: mirá que esto es así, andá por acá. Eso permitía que Blatter se sintiera cómodo y respaldado y que Grondona se sintiera cada vez con mayor liderazgo.

"En la AFA, sólo asociaciones civiles sin fines de lucro": Tapia escala la pelea por las SAD y "Kun" Agüero habló de "beneficios propios"

—¿Por qué piensa que se lo ha cancelado tanto a Grondona?

—Los que estaban alrededor de Grondona en Conmebol y en otras federaciones conocían la historia de cómo llegaron los actuales signatarios que manejan el fútbol mundial en el nivel de Confederaciones y también el de la FIFA. Grondona sabía quién era Infantino respecto de Platini. Sabía quien era Domínguez respecto de Naput, y quién era Naput con respecto de Leoz.

Él sabía cómo se manejó la influencia para que Qatar comprara a votos para un campeonato mundial que si no hubiera muerto, lo hubiera tirado a la mierda. O por lo menos lo hubiera intentado diciéndole 'Muchachos, ustedes cobraron todo y tenemos al FBI acá, hay una promesa el presidente Clinton para hacer el campeonato mundial y la FIFA es una institución más importante que los intereses impuros de todos ustedes hay que votar de vuelta y tiene que votar por Estados Unidos. Si Estados Unidos no realiza el campeonato mundial del 20 al 22 ustedes van a ir todo preso'.

—¿Con Grondona vivo no hubiera existido el FIFA Gate o no se hubiera llegado a esa instancia?

—Obviamente. Grondona fue más grande por lo que evitó que por lo que hizo y debe haber evitado un par de "FIFA Gates" antes de lo que se conoció como el "FIFA Gate".

Los líderes no son grandes por lo que está a la vista, sino por lo que evitan que pase y sobre todo en una comunidad como la del fútbol donde todos nos abrazamos, todos somos amigos, todos compartimos los viajes, todos vamos a los mejores restaurantes y lugares todos, nos deseamos suerte, pero todos tenemos un puñal al momento de enfrentarnos, porque competimos, somos miembros de una comunidad que compite entre sí.

Burzaco, uno de los arrepentidos del FIFA Gate, recibió un revés de la justicia argentina

Y para manejar esa comunidad con tantos intereses todos esos presidentes deben regresar a sus comunidades, dar explicaciones, representar al club y ganarle al otro. De manera que cuando hay un líder que mantiene el equilibrio de la competitividad y mantiene también la ecuanimidad para repartir el dinero que el fútbol genera para darle a todo el mundo lo que le corresponde, ese es el líder.

Cherquis habló de 'Chiqui Tapia' y el cambio de nombre del predio Grondona por Lionel Messi

—​¿Se puede comparar a Grondona con el 'Chiqui' Tapia?

—Grondona convirtió al fútbol argentino en una potencia y lo más valioso fue el Plan Quinquenal de los juveniles con Pekerman. Que fue elegido concurso más legítimo y más transparente entre muchos otros aspirantes que tenían muy buenos proyectos y una gran reputación", sostuvo el periodista.

Los cinco campeonatos mundiales juveniles fueron la base lo que constituyó después el Mundial de 1986, la aparición de grandes figuras, el trabajo muy estimulante en divisiones inferiores de cada club, el surgir de las figuras que le fueron dando a cada uno de esos clubes.

Él inventó el derecho de formación, esto que acaba de cobrar el club de Chaco por el por (Claudio) "Diablito" Echeverry por haberse formado en un club de barrio, el club de barrio percibe de las primeras tres transferencias que el jugador este puede hacer objeto en su vida profesional, imagínense.

Ahora, yo no puedo comparar a Grondona con Tapia porque las dimensiones son diferentes. Tapia le ha prestado mucha atención y ha logrado mucho éxito con las elecciones nacionales: un campeonato del mundo, dos Copa América, son méritos extraordinario. Pero el campeonato local es un campeonato deficiente de organicidad, los ascensos están sospechados, el VAR carece de credibilidad, los arbitrajes tienen algún tinte de este de maniobrabilidad en momentos fundamentales.

Havelange, sudamericano, llegó a la presidencia de la FIFA por Pelé, porque tenía el mejor jugador de fútbol del mundo. Grondona llegó a la FIFA por Maradona. Tapia tiene mejor jugador de fútbol del mundo y no tiene una silla en la Conmebol. ¿Qué significa esto? Yo lo dejo abierto, pero aquellos eran dirigentes representativos con inteligencia y aceptados por la comunidad porque tenían un conocimiento demostrado y este tiene una gran amistad con Messi.

Como necesitamos a Messi porque está firmado negocios de muchos intereses con dinero árabe y management americano y Messi le dispensa una gran confianza al presidente de la AFA bueno, Tapia permanece en el en el lugar que Messi le da y no es que Messi permanece en el lugar que coincide con el prestigio de Tapia.

Para sentarse ahí en esa silla y de terminar el futuro del fútbol mundial Grondona en el año 2001, tomó la la Dirección de Finanzas de la FIFA y la convirtió en la multinacional más importante del mundo. Bueno, hay que tener alguna capacidad, no hay que hacer solamente a ver un buen amigo de los jugadores.

Cherquis Bialo explicó como Grondona hubiese "salvado" a Boca por el papelón de los refuerzos en la Copa Sudamericana

—¿Fue una habilidad de Tapia la buena la onda con los jugadores?

—Yo no sé si es eso. A cada hombre le toca su momento. Él supo bancar a la selección en la orfandad de la intervención de la Copa América del 15, la del 16 con la AFA intervenida por el 38-38. Tapia fue parte también del 38 a 38, porque el iba en la fórmula con Segura, contra Tinelli D'onofrio. Yo lo que le puedo decir es que nadie se hubiera animado a secar la nuca de Grondona en ningún palco.

—Eso tuvo muchas interpretaciones...

—No hay interpretaciones. El fútbol tiene pusilánimes alcahuetes succionadores peneanos que están siempre cerca del poder pero es el poder el que no debe permitir esas actitudes.

Si usted me pregunta qué cosas no hubiera hecho Grondona que hace Tapia o al revés, yo le digo: si yo como vocero de Grondona hubiera estado en un palco con 36 grados y me acerco con un paño a secar la nuca me echa patadas en el orto de la AFA.

Le voy a dar otro ejemplo: salió subcampeón del mundo en el año 2014, se fue del estadio buscando a su chofer entre la multitud ni guardaespaldas ni nada. El chófer que tenía que le puso el Comité Organizador tenía fiebre, no fue el campo de juego entregar la medalla, no fue nada, no quería salir nosotros nos volvimos locos para encontrar una foto de Grondona con el campeón del 86, no hay, no hay así ese perfil bajo ese perfil que había que ir al vestuario cuando se perdía no cuando se ganaba la fiesta de los jugadores.

Yo le puedo dar muchos ejemplos de esto también el manejo de los clubes, escúcheme, ¿usted cree que con Grondona presidente se iba a jugar... que River o Boca juega a la cancha de Riestra? ¿Usted cree que nos hubiera permitido por por la jerarquía del fútbol mostrar un escenario como el de Riestra con la camiseta de Boca, de River, de Independiente, de Racing, de estudiar qué se no no hubiera mandado clubes de Primera a jugar en esa cancha. ¿Usted cree que hubiera ascendido Barracas Central?

Guillermo Marconi y el día que CFK le pidió a Grondona que River no se vaya a la B: “Si desciende esto es un desastre”

Arsenal también llegó a primera y también tardó Arsenal en subir de la B a la primera división. Hasta descendió y después volvió a ascender. cómo puede ser que Barracas Central que cumplía no sé que es el 80 años no sé cuánto cumplió en un año y medio desde que sube sube Tapia de presidente y sube a Primera División, estamos jodiendo?

Tenía pudor y sabía que Arsenal era un club de la B y cuando Arsenal subió para él fue un problema porque había que tener un equipo competitivo. Bueno, ya estaban los hijos, pero era un problema es un problema presupuestario un problema este de logística, pero bueno, está bien, este se cumplió un sueño, no hizo nada él no hizo nada no hay cosas groseras, siempre jugaron grandes jugadores, siempre contrataron muy buenos técnicos, piense que el técnico internacional fueron técnicos de Arsenal. Está a la vista, estamos hablando de un tipo que se sienta con Clinton, con el rey de Jordania.

